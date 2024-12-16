Картины из собрания Третьяковской галереи представят челябинцам

Выставка посвящена художницам авангарда

В Музее изобразительных искусств Челябинска последние приготовления к новой экспозиции «Амазонки русского искусства» (6+). Уже 18 декабря работы из собрания Третьяковской галереи покажут южноуральцам, рассказали в музее.

Всего будет представлено 47 полотен: 46 — из фондов Третьяковки и одно — челябинского музея. Основу выставки составят работы художниц Серебряного века: М. Якунчиковой-Вебер, Н. Гончаровой, Л. Поповой, З. Серебряковой, О. Розановой, Н. Удальцовой, В. Степановой, А. Экстер, В. Пестель.

Помимо них будут выставлены еще 11 женщин-живописцев, в том числе мастера «оттепели» и «сурового стиля» (Т. Яблонская, Н. Егоршина, Л. Мастеркова) и неординарные художники 70—80-х годов (Т. Назаренко, Н. Нестерова, О. Булгакова и другие).

Выставка будет работать с 18 декабря 2024 года до 9 марта 2025 года.