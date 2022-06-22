Карнавал «Аркаимское солнцестояние» приобрел всероссийский масштаб

Это первый праздник солнцестояния после перезагрузки

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На Аркаиме прошел трехдневный карнавал искусств «Аркаимское солнцестояние». В 2022 году сменились организаторы, и фестиваль теперь ориентирован на широкую аудиторию, а не только на посвященных солнцепоклонников.



Раньше все проходило скромнее и тише (кураторы — экокультурный проект «ВОТЭТНО!»): сет из нескольких музыкантов, хороводы, медитации на природе в день летнего солнцестояния. Тут больше про умиротворение и единение с космосом.

В 2022 году все по-другому. Фестиваль проводят на грант губернатора и приглашают знаменитые в России команды: впервые на Аркаиме выступила рок-группа «Калинов мост» из Новосибирска, якутская шаманка и певица Олена УУТАй, уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо» из Санкт-Петербурга, приехали с выставками художники из Москвы Михаил и Вячеслав Рошняки.





Параллельно шли мастер-классы по игре на этнических инструментах. Никаких классических гитар — только традиционные барабаны, бубны, железный глюкофон ханг и огромная духовая трубка диджериду.

Для тех, кого музыка не заинтересовала, работал импровизированный кинозал. Крутили мультфильм об Аркаиме и короткометражки уральских режиссеров о смысле жизни.





Во время карнавала в заповеднике появились сразу несколько новых арт-объектов: «Созерцатель, лицезреющий Луну», екатеринбургского художника Константина Евдокимова на гигантском деревянном стуле на горе Шаманке и глиняная Жар-птица челябинца Станислава Курамина. Ее обжигали прямо на фестивале во время концерта мастера горлового пения Олены УУТАй. Артистка из Якутии создавала атмосферу оккультного севера, а выступление будто превратилось в шаманскую практику.

В этом году на «Аркаимском солнцестоянии» собралось более 6000 гостей.