«Кармен» из подполья, кукольный «Борис Годунов» и очень плохой подросток — какие театральные премьеры ждут челябинцев в 2022 году

Рассказываем о проектах Театра Кукол, «Молодежки» и mini-театра





Несколько детских спектаклей, фестивали, творческие лаборатории: в 2022 году театры станут еще более иммерсивными и включат зрителей для поклонников



Мышь, Борис и полосатые сны

В челябинском Театре Кукол для 2022 готовят несколько премьер. После новогодней кампании труппа приступит к репетициям сказки по книжке Дины Сабитовой «Мышь Гликерия. Цветные полосатые дни». Эта история о современной мышке, которая теряет ключи, разговаривает с собственными карманами и хвостом, и очень сокрушается о жизни и прочих неприятностях.

Спектакль делает состоявшееся трио: режиссер Александр Борок, художник Захар Давыдов и композитор Андрей Занога. Ранее они поставили «Полонез Огинского» (его назвали лучшим спектаклем для подростков на Международном большом детском фестивале), «Бибигона» и еще примерно половину репертуара Театра Кукол.

По словам режиссера, эскиза спектакля пока нет, но уже известно, что в постановке будут задействованы куклы-марионетки, а живого плана не будет (то есть кукольники не снимут свои темные одежды).

В конце весны на сцене зала ДК ЧЭРЗ соберется художественная группа из лауреатов «Золотой маски» — режиссера Петра Васильева и художника Алевтины Торик. Они в 2020 вернули в репертуар «Каштанку», спектакль, который считается первым для челябинского Театра кукол. А в 2022 мастера возьмутся за «Барона Мюнхгаузена». Музыку к инсценировке запишет петербургский композитор Николай Морозов.

А уже в августе появится новый спектакль для взрослых. Золотомасочные постановщики из Беларуси, Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян возьмутся за историю российского «царя» Бориса Годунова. Кукольная постановка должна была случиться еще в 2020, но сами понимаете, какое это было смутное время.

Ближе к концу года случится еще одна детская премьера — Александр Борок поставит не очень популярные «Сказки кота Мурлыки». В середине XIX века зоолог, статский советник и спиритист Николай Вагнер прочитал свежевыпущенный сборник Андерсена, посчитал многие сюжеты скучными и избитыми, и написал свои сказки. Критики того времени работу высоко оценили за злободневность и «социалочку», а кое-какие сюжеты даже использовались в пропаганде. Но сегодня сказки Вагнера не очень популярны, поэтому в Театре кукол решили познакомить челябинцев с этим автором. В основу инсценировки лягут сразу несколько сказок. А какие — узнаем в конце 2022.

«Материал для спектаклей отбирается по желанию режиссеров. Приглашенные постановщики предлагают свои идеи, мы выбираем. А если говорить о моих спектаклях, это просто тот материал, что меня зацепил и хотелось бы видеть это на сцене. Так и с о сказками Вагнера. Они очень хорошие, но мало кто знает об их существовании», — рассказывает Александр Борок, главный режиссер Театра Кукол.

Еще в 2022 по программе «Больших гастролей» до Южного Урала доберется Театр кукол из Кирова. А труппа челябинского театра отправится на несколько фестивалей и гастрольных выступлений в Архангельск и Сибирь.



"Полонез Огинского" стал очень фестивальным спектаклем

Театр Кукол живет и работает в ДК ЧЭРЗ, и следующий сезон скорее всего проведет в этих же стенах. Напомним, в историческом здании Театра Кукол идет капитальный ремонт. Работы стартовали еще в 2020 и будут закончены... а вот в новом году и узнаем.

«Любимовка», детектив 0+ и режиссерские размышления о России

В Молодежном театре после новогодней кампании «Сказов Медной горы» за дело возьмется режиссер Александр Черепанов. Он поставит «Каменное сердце» фантазийную историю, даже страшилку для подростков, основанную на сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Инсценировку на девять персонажей для будущего спектакля написала драматург Ирина Васьковская (она ранее уже готовила «Бог ездит на велосипеде», «Галатею Собакину», а еще превратила набоковскую «Лолиту» для mini-театра в пьесу на двух актрис, вах!). История весьма поучительная. Бедный парнишка хотел стать богатым и обменял на деньги свое теплое сердце, получив взамен камешек в груди. Но вот беда, каменное сердце ничего не чувствует: ни любви, ни тоски, ни жалости. Премьера состоится в начале марта.



Эскиз спектакля "Чужие письма" в рамках лаборатории "Контур"

Потом большую сцену займет спектакль, родившийся в рамках летней лаборатории «Контур советской детской литературы». Тогда приглашенный режиссер Александра Ловянникова из Москвы создала пронзительный эскиз спектакля по материалу «Чужие письма». Это киносценарий Натальи Рязанцевой к одноименному фильму. Нравственно сложный сюжет рассказывает о плохом подростке, психопатке Зиночке. Девочку приютила учительница Вера, а та буквально разрушила ее жизнь.



Эскиз спектакля "Чужие письма" в рамках лаборатории "Контур"

Завершит театральный сезон на большой сцене вторая часть трилогии «Русское». Это такой триптих Ивана Миневцева. Первую часть, «Русское. Шукшин», режиссер поставит в Стерлитамаке, а вторая часть, «Русское. Островский» развернется на сцене челябинского Молодежного театра. В основе — пьеса «Горячее сердце».

«Это такие мои фантазии, мысли на тему нашей страны, судьбы России. Вначале размышляю с Шукшиным, потом с Островским, а „соавтор“ третьей части пока держится в секрете», — рассказал Иван Миневцев, режиссер Молодежного театра.

В концу года главный режиссер поставит в Молодежном сказку для самых маленьких, вот прямо 0+. Это будет настоящий детектив по книжке Ульфа Нильсона «Комиссар Гордон. Первое дело». Шведский детский писатель создавал забавные истории о лягушонке — сыщике и не только. Автор и иллюстратор, Нильсон был обладателем премии Астрид Линдгрен и, к сожалению, умер буквально вот, в сентябре.



Событием года в Молодежном станет третья лаборатория «Контур», теперь уже совместно с главным драматургическим конкурсом страны «Любимовка». Четыре известных российских режиссера возьмут пьесы из шорт-листа конкурса и создадут эскизы будущих спектаклей. И возможно, кто-то, по примеру «Чужих писем» создаст вполне репертуарную историю для челябинского театра.

Соло в «Кармен» и семейные дрязги Вырыпаева

Репертуар в первом частном театре Челябинска пополнится уже в январе. Примерно 22 числа тут премьера «Солнечной линии». Пьеса Ивана Вырыпаева написана для супругов, и словесная партия каждого из них натянута, звенит словно струна. Семейную историю разыграют Вячеслав Косарев и Юлия Миневцева, собственно, поставить Вырыпаева — их идея.

А потом (ну то есть в течение года) в подвальчике mini-театра вдруг развернется настоящая цыганщина — Александр Черепанов поставит «Кармен». Вот да, без огромной сцены для оперы или балета, репетиций «у станка» и грандиозных костюмов.

«Это проект с хореографом Катей Галановой. Я давно хочу поставить „Кармен“. Будет полижанровый спектакль. Что-то от балета, не классического, конечно, а современного. Плюс, необычная, живая музыка. Пока нет даже набросков, только идея. Посмотрим, как она изменится в процессе. Конечно, „Кармен“, это больше что-то танцующее, нежели говорящее. Скорее всего постановка будет на двоих — Карменсита Катя Галанова и актер ей в пару. И музыкант. Такое перформативное действо», — делится мыслями режиссер Александр Черепанов.

В сезоне 2022 в уютном подвальчике Mini-театра откроется несколько новых проектов на грани театрального искусства и духовных практик. Регулярной станет «мини-лаба», творческая мастерская для совсем не актеров. Каждый месяц будут энто-джемы с перкуссионисткой Татьяной Глебовой. Периодически в подвальчике будут проводить «Арт-сны» для всех выгорающих под расслабляющую музыку (натурально, можно будет зайти в театр на пару часов, чтобы успокоиться или даже поспать). Среди идей есть и «Драма-йога» — специальный проект Екатерины Писаревой, групповые актерские практики по раскрытию голоса и снятию блоков. А еще «Живой эфир» — серия открытых интервью «без купюр» с творческими людьми Челябинска прямо на сцене театра. Вопросы зрители смогут накидывать по ходу пьесы, прямо из зала. Первая встреча, кстати, состоится 28 декабря, в 23:00, а гостем будет актриса Молодежного (и mini) театра Алена Свиришевская.





А пока в театре готовятся к показу спектакля «Тела Платона». Этот музыкальный перформанс реинкарнировал в нео-оперу и в новой версии будет представлен зрителям уже 26 декабря.