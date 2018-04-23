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Капеллу мальчиков и юношей представили челябинскому зрителю

Музыкальный коллектив приехал на гастроли из Екатеринбурга.
сегодня в 15:13
  |  Культура

Детские голоса порадовали гостей Челябинской филармонии в минувшую субботу. На сцене зала органной и камерной музыки «Родина» выступил хор мальчиков — Капелла мальчиков и юношей из Екатеринбурга. В их репертуар входят несколько десятков разножанровых произведений, от современной музыки до духовных песен. При этом многие из них мальчики и юноши исполнили А-капелла.

Музыка — это всего лишь инструмент, а хоровое пение — истинное проявление соборности, свойственное нашей стране, нашему менталитету. Дети видят, понимают и чувствуют это. Они вместе зажигают своей хоровой молитвой соборный духовный огонь, и несут в себе частичку этого огня. В этом огне — желание мира и любовь к своему Отечеству, которые важны во все времена, а сегодня — особенно. — говорит руководитель Капеллы Вячеслав Кульмаметьев.

Челябинцы могли насладиться выступлением Капеллы 21 апреля.

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Комментарии

Ирина Шульц
16:11, 23.04.2018
Открытие III Хоровых Ассамблей на Южном Урале ознаменовалось выступлением лауреата международных конкурсов и неоднократного победителя Всемирных Хоровых Олимпиад - Екатеринбургской капеллы мальчиков и юношей под управлением Вячеслава Кульмаметьева. Шестьдесят пять человек в возрасте от 8 до 28 лет своей музыкальностью и артистизмом покорили слушателей субботнего концерта в зале органной и камерной музыки "Родина". Кроме того, удивил широкий диапазон репертуара молодых исполнителей и работа с ним педагогов-наставников капеллы. Русская и западно-европейская духовная музыка, хоровые фрагменты сочинений Георгия Васильевича Свиридова, интересные аранжировки песен народов мира и современных авторов не оставили равнодушными никого из зрителей-слушателей. Среди гостей в этот день в зале были гости Южного Урала - мужской хор Республики Северная Осетия-Алания, чей концерт прошёл в воскресенье, 22 апреля. Сегодня в Хоровых Ассамблеях ожидается долгожданное выступление гостей из Польши.

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