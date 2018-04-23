/ Капеллу мальчиков и юношей представили челябинскому зрителю

Музыкальный коллектив приехал на гастроли из Екатеринбурга.

Детские голоса порадовали гостей Челябинской филармонии в минувшую субботу. На сцене зала органной и камерной музыки «Родина» выступил хор мальчиков — Капелла мальчиков и юношей из Екатеринбурга. В их репертуар входят несколько десятков разножанровых произведений, от современной музыки до духовных песен. При этом многие из них мальчики и юноши исполнили А-капелла.

Музыка — это всего лишь инструмент, а хоровое пение — истинное проявление соборности, свойственное нашей стране, нашему менталитету. Дети видят, понимают и чувствуют это. Они вместе зажигают своей хоровой молитвой соборный духовный огонь, и несут в себе частичку этого огня. В этом огне — желание мира и любовь к своему Отечеству, которые важны во все времена, а сегодня — особенно. — говорит руководитель Капеллы Вячеслав Кульмаметьев.

Челябинцы могли насладиться выступлением Капеллы 21 апреля.