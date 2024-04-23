Камерный театр в Челябинске покажет знаменитую трагедию Льва Толстого

Премьера состоится уже на этой неделе

В Челябинском Камерном театре идут финальные репетиции спектакля «Анна Каренина» о любви замужней дворянки и офицера Алексея Вронского. Постановка расскажет о предопределенности исхода и одиночестве сильной и свободной женщины, рассказали в пресс-службе театра.

Режиссером выступил Алексей Янковский. Ранее благодаря работе санкт-петербургского маэстро в репертуаре Камерного появился четырехчасовой спектакль «Москва — Петушки» и пьеса «Сын» популярного французского драматурга Флориана Зеллера. На этот раз режиссер привез с собой из Северной столицы целый сундук с одеждой, обувью и реквизитом и письменный стол, отметивший вековой юбилей.

«Мы помогаем зрителю самому ответить на вопрос, „почему Анна решила свести счеты с жизнью“. Бывает, что человеку объясняешь, а он никак не понимает. А скажешь: „Это выше твоего понимания“ — и вдруг он включается. Думаю, зритель найдет ответ в спектакле», — считает режиссер-постановщик Алексей Янковский.

В постановку вошли фрагменты романа Льва Толстого, в которых действует сама Анна. Именно поэтому все действующие лица все время на сцене, а личная жизнь героини выставлена напоказ и проходит под пристальным вниманием общества.

Переосмысление классики челябинцы смогут увидеть 27 и 28 апреля.