Камерный театр в Челябинске открыл новогоднюю кампанию «социальной» елкой

Раньше всех «Приключения Ежика и его друзей» увидели дети участников СВО

В Челябинском камерном театре стартовала новогодняя кампания. Первыми зрителями праздничных «Приключений Ежика и его друзей» стали подопечные благотворительного фонда «Родная», а также дети участников специальной военной операции, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Как рассказали в театре, «социальная» елка — это уже традиция.









В этот раз гостями показа стали около сотни дошкольников и младших школьников.





В основу спектакля «Приключения ежика и его друзей» (6+) легли сказки известного советского писателя и сценариста Сергея Козлова, автора мультипликационного «Ежика в тумане».





«В новогодней постановке Дарьи Шутовой милый Ежик не только чистит звезды, но и играет на дудочке и ловит солнце на удочку. А помогают ему во всех делах верные друзья», — рассказывают в театре.

Кроме трогательной истории про добро и дружбу, Камерный подготовил для малышей и их родителей сказку-мюзикл «Волшебные часы» (6+), которая рассказывает, как Снегурочке пришлось превратиться в супергероиню и спасти Новый год, после того как злая Простуда украла стрелки от волшебных часов.