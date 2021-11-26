Это уже второе решение судебной инстанции по данному иску: Центральный районный суд иск также отклонил, посчитав доводы истца необоснованными.
Директор Камерного театра Илья Коломейский подтвердил Первому областному информационному агентству, что спектакль, наделавший столько шума и так любимый публикой, останется в репертуаре.
«Играли и будем играть. У нас нет никаких оснований снимать его из афиши», — прокомментировал Илья Коломейский.
Мы связались со всеми (почти со всеми) фигурантами этой странной и, пожалуй, беспрецедентной истории, готовим подробный материал.