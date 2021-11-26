Камерный театр в Челябинске не будет исключать из репертуара пьесу Артура Соломонова

Иск о плагиате пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» отклонен Челябинским областным судом

Челябинский областной суд отклонил претензии челябинца Антона Гусева к драматургу Артуру Соломонову о том, что сюжет пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» был у него украден, как и персонажи, и обстоятельства, в которых происходит действие.Это уже второе решение судебной инстанции по данному иску: Центральный районный суд иск также отклонил, посчитав доводы истца необоснованными.Директор Камерного театра Илья Коломейский подтвердил Первому областному информационному агентству, что спектакль, наделавший столько шума и так любимый публикой, останется в репертуаре.

«Играли и будем играть. У нас нет никаких оснований снимать его из афиши», — прокомментировал Илья Коломейский.

Мы связались со всеми (почти со всеми) фигурантами этой странной и, пожалуй, беспрецедентной истории, готовим подробный материал.