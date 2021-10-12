Камерный театр приглашает челябинцев на кастинг в перформанс «Давай сыграем жизнь!»

Совместный проект театра со Школой театра и кино «ШКИТ» и плейбэк-театром «Абажур» рассчитан на три месяца и стартует завтра, 13 октября

«Задача непростая: за три месяца участникам предстоит стать самой настоящей командой, почувствовать партнеров, поработать над собой, над своим сценическим образом и выйти на сцену. Для многих такая возможность появится впервые. Уникальность и одновременно дополнительная сложность будущей работы состоит в том, что участникам придется работать с поэтическими текстами»,

— говорит директор Камерного театра Илья Коломейский.

Камерный театр продолжает экспериментировать и приглашает всех непрофессиональных актеров пройти отбор для участия в работе над новым перформансом по стихам челябинской поэтессы Саши Кудос. Участником проекта станет любой человек, который завтра, 13 октября, пройдет кастинг и согласится в ближайшие три месяца посвятить себя сцене.Задуман музыкально-поэтический перформанс, главная идея которого в том, что читать стихи и проживать истории должны люди, не имеющие театрального опыта, самые обыкновенные горожане. Поэтесса Саша Кудос (Александра Гребенщикова), чьи стихи стали основой будущего представления, — преподаватель английского языка, кандидат педагогических наук и победитель в номинации «Золотая лекция ЧелГУ — 2017», путешественница и блогер. К выходу ее нового поэтического сборника и будет выпущен перформанс «Давай сыграем жизнь!».Тот, кто пройдет кастинг, должен будет настроиться на три месяца занятий по сценической речи, пластике, импровизации и актерскому мастерству (два раза в неделю по три часа).

Кастинг состоится 13 октября в 17:30 в Камерном театре.



Вся афиша событий на неделю до 15 октября — здесь.