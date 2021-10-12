Задуман музыкально-поэтический перформанс, главная идея которого в том, что читать стихи и проживать истории должны люди, не имеющие театрального опыта, самые обыкновенные горожане. Поэтесса Саша Кудос (Александра Гребенщикова), чьи стихи стали основой будущего представления, — преподаватель английского языка, кандидат педагогических наук и победитель в номинации «Золотая лекция ЧелГУ — 2017», путешественница и блогер. К выходу ее нового поэтического сборника и будет выпущен перформанс «Давай сыграем жизнь!».
Тот, кто пройдет кастинг, должен будет настроиться на три месяца занятий по сценической речи, пластике, импровизации и актерскому мастерству (два раза в неделю по три часа).
«Задача непростая: за три месяца участникам предстоит стать самой настоящей командой, почувствовать партнеров, поработать над собой, над своим сценическим образом и выйти на сцену. Для многих такая возможность появится впервые. Уникальность и одновременно дополнительная сложность будущей работы состоит в том, что участникам придется работать с поэтическими текстами», — говорит директор Камерного театра Илья Коломейский.
Кастинг состоится 13 октября в 17:30 в Камерном театре.
Вся афиша событий на неделю до 15 октября — здесь.