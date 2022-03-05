«Каменное сердце»: премьера в Челябинске сказки о расчеловечивании

Сегодня, 5 марта, в Молодежном театре состоится премьера спектакля по сказке Гауфа «Каменное сердце»

Сюжет сказки Вильгельма Гауфа «Каменное сердце» хорошо известен каждому советскому школьнику: на этом классическом произведении детей в СССР учили, что богачи — очень плохие, а бедняки, совсем наоборот, — честные и трудолюбивые.Богачи — это люди без сердца, у них все измеряется деньгами, они лишены сочувствия и милосердия. Бедняки — это добрые ребята, которые всегда помогают друг другу и честно работают, но жизнь у них тяжелая, они болеют и умирают в страданиях.

Вот в таких веселых пирушках проходит жизнь беззаботных, финансово состоятельных людей

По сюжету бедняк Питер Мункотдает странному темному магу Михелю свое теплое сердце в обмен на каменное — и получает за это столько денег, сколько невозможно потратить. То есть они просто есть, всегда и много.Совершив в одну ночь космический взлет на социальном лифте, вчерашний угольщик Мунк, разумеется, принимается тратить эти деньги на путешествия, вкусную еду и прочие приятные ништяки, которые можно купить. Но он ничего не чувствует. Ибо нечем.

Момент заключения сделки

И дома в прекрасных городах мира — «в одном белые, в другом серые, в третьем еще какие-то, и это все, что я запомнил из своих путешествий», и еда вскоре надоела, потому что «какая разница, какая еда, если на вкус она одинаковая»: рецепты считывают только ее дороговизну. Словом, скука наступила смертная.Чтобы развлечься, он становится ростовщиком, но таким... жестким: на должников спускает собак, родную маму кормит объедками. Любимую когда-то девушку берет замуж шантажом и вскоре душит за то, что посмела сказать, какой он злодей без сердца. По любым понятиям теряет все человеческое, ни намека не остается.То есть на сцене разворачивается черно-белый конфликт добра и зла, светлого и темного. Он довольно прямолинейно решен и по цвету: те, кто на стороне денег, — в черных тройках, те, кто беден, — в простодушном светлом развешивают простодушные белые простыни.

Так весело живут люди бедные

В какой-то мучительный момент Мунк подойдет вплотную к веревке, как к черте, за которой его прежняя наивная жизнь, и будет смотреть, как в Зазеркалье. И его любимая девушка Лизбет () в тонком белом платье пойдет под венец и в этом же платье, как в саване, будет лежать, бездыханная, в сундуке с золотом.Ну так если это сказка о добре и зле, то финал предсказуем, правда?Два вопроса меня точили по ходу пьесы: «Почему деньги — это зло?» — первый.Советский агитпроп давно отменили. В обществе потребления оценки изменились если не на прямо противоположные, то около того. Даже понятия «богач-бедняк» звучат диковато и архаично, как «рыцарь печального образа» и «дама сердца» какая-нибудь.Выросло поколение, для которых деньги связаны со свободой, с возможностями, с нормальностью. В них нет ничего дурного.И второй: чем все закончится? Неужели манифестом за бедность?

Мунк рассматривает каменное сердце и не видит в нем ничего плохого

Действие, между тем, захватывающее. И главный герой здесь, мы понимаем, совсем не богатый несчастный Мунк (ну как не оценить имя, если первым всплывает в памяти перекошенное криком лицо!). Происходящее с ним читается как опыт над человеком и человеческим.Михель (). Темный джентльмен с неясной этиологией. Под dark ambient — такой темный, что внутри саундтрека слышится густой нутряной бас, каким шаманы погружают в транс, — укладывает Мунка на стол и совершает акт изъятия сердца. Все обставлено торжественно, подробно и гипнотически, в черных портьерах и красных дымах.

Он большей частью остается за кадром, этот маг и чародей, но это не мешает ему быть главным режиссером. Постановщик «Каменного сердца» Александр Черепанов, который всегда сам миксует музыку к своим спектаклям, наколдовал для Михеля что-то магическое и тяжеленное: как темная вода, звук затягивает в воронку, необратимо и глубоко.

Мы понимаем: свершается чудовищный сакральный ритуал. Сердце укладывается в шкатулку, а черный камень помещается на его место.Все, парень перепрошит. Как и многие до него, дело нехитрое.И странный персонаж Михель, который, конечно, не дьявол, а просто такой бессмертный человек, ведет свою игру, не особо напрягаясь. Лениво, я бы сказала. С такой ехидной усмешкой: господи (или не господи?), какие же все людишки одинаковые.Тема Михеля пронизывает всю историю, диалоги растерянного Мунка со своим мудрым благодетелем: «Что мне делать?» — «Делай то-то! Деньги — кровь мира! Милосердие — первый путь к разорению» — каркас сюжета. Этот голос-звук еще долго потом тянется в голове.Морок — вот слово, которое подходит первым.

Мунк и Михель

Дело не в зависимости счастья от количества денег, не в противопоставлении милосердия и прибыли, белого и черного, богатства и бедности. Дело в том, кто тобой управляет.Запутавшийся Мунк обнаружит себя у сундука, в котором покоится убитая им жена, и придет в ужас.Финал истории Гауфа авторы спектакля «Каменное сердце» переписали. Да, свершится обратный ритуал. Но в мир людей Мунк не вернется. Обойдемся без спойлеров, хотя очень хочется рассказать.

Режиссер спектакля Александр Черепанов

Так вот, сатана там не инфернальная личность. Он простой человек. Душевный даже. Он не соблазняет людей, скорее, наблюдает, как люди сами меняются, насколько далеко может зайти человек. И здесь он у нас такой... коллекционер. Энтомолог, который следит за букашками. Кого-то прикалывает иголочкой, кого-то отпускает.

Я спросила Александра Черепанова, чем его так заинтересовала немецкая сказка периода романтизма.— Это очень современная история. Особенно сейчас, когда происходит расчеловечивание вокруг нас. Нам всем не хватает нормальных человеческих сердец. И с каждым днем этот сюжет становится актуальнее.— Нет, здесь про деньги, которые дают власть и контроль. И вот это уже отменяет человечность. Я читал у Гауфа книгу «Выдержки из Дневника сатаны».— Я считаю, здесь и школьники старше 12 лет, и взрослые найдут свой контекст. В разном возрасте мы считываем свои смыслы. Деньги — это возможности, я согласен. Но у них, как у любого продукта, две стороны. И мы видим, что происходит, если деньги попадают не в те руки.— Эта история не могла закончиться хорошо. Я живу в XXI веке и не питаю никаких иллюзий. Темная сторона — это точка невозврата. Туда человек только глубже погружается. И это не изменить.

Это свадьба. Теми же черными розами будет засыпан сундук — как надгробие для Лизбет