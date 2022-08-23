В подборке — премьеры, фестивали и специальные сюрпризы для зрителей.
Король, олень, мама и Савелий в театре «Манекен»
Ближайшая премьера — 16 сентября
Фрагмент спектакля про Гринча и сказочный город Ктотоград, реж. — Игорь Бармасов
Свой юбилейный сезон (60, Карл!) театр откроет сказкой «Король-олень». Тут такое дело: пару сотен лет назад итальянец Карло Гоцци сочинил сложную сказочную пьесу о любви, трудностях выбора, злодеях и доверии. А поэт Сергей Плотов эту сказку переупаковал в инсценировку для театра.
В «Манекене» за постановку взялись Сергей Овинов и Александр Сергеев. Специально для челябинской постановки композитор Александр Деревягин написал несколько романтичных песен на авторские стихи. Уже готовы красивые костюмы и декорации, сказку «для взрослых в двух действиях с песнями, интригами и страстями» вывели на сцену. Премьера назначена на 16 сентября. Возрастное ограничение у пьесы — 16+.
В ноябре на сцене театра представят «Маму» Флориана Зеллера. В Челябинске это будет первая постановка, ранее только Камерный театр обращался к «Сыну», другой части трилогии.
«У нас были опасения, что материал слишком популярен — все вокруг ставят Зеллера. Но Сергей Овинов предложил поставить, жаловался, что ночами не спит, умрет, если не разрешим. И мы режиссеру доверились», — комментирует будущую премьеру Александр Березин, директор театра «Манекен».
Из знаковых постановок юбилейного сезона — работа с основателем театра Анатолием Морозовым. В качестве режиссера Анатолий Афанасьевич займется романом «Дни Савелия» Григория Служителя. Переговоры об этом проекте ведутся уже несколько лет. Сложную литературную вещь еще предстоит переложить в форму инсценировки и обсудить с труппой. Руководство театра надеется, что это станет отличным подарком для театральной молодежи.
«Этот спектакль — буквально воссоединение старой гвардии. Возможность артистов провести время с легендой театра Анатолием Морозовым. Анатолий Афанасьевич берет в оборот нашу молодежь. Для них очень ценно поработать с таким человеком. Еще и материал литературный мощный. Это не попса, мы не пытаемся попасть в струю», — добавляет Александр Березин.
И очень важным проектом этой осени для «Манекена» станет первая режиссерская лаборатория «Коды будущего», которая состоится с 21 по 27 октября при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Минкультуры России. Отбор на нее завершен. В лаборатории примут участие молодые режиссеры (до 35 лет) со всей страны. Результаты конкурсного отбора будут озвучены чуть позже.
Друг, снеговик и человек в закрытой комнате Молодежного театра
Ближайшая премьера — дата уточняется
Кадр из спектакля «Русское. Островский». Фото Игоря Шутова
В Молодежном театре сезон уже открыли премьерами сезона предыдущего — на сцене сыграли трагический фарс Ивана Миневцева «Русское. Островский», киноспектакль «Чужие письма» и меланхоличную трагедию «Каменное сердце». Впереди — работа приезжего режиссера. Константин Солдатов из Мирного ставит детский спектакль (вот прям 0+) «От двух до пяти» (по Чуковскому).
В репертуаре Молодежки появится еще один спектакль 0+: главный режиссер Иван Миневцев поставит сказку «Кто украл орехи». Это будет настоящий детектив по книжке Ульфа Нильсона «Комиссар Гордон. Первое дело». Шведский детский писатель создавал забавные истории о лягушонке-сыщике и не только. Автор и иллюстратор, Нильсон был обладателем премии Астрид Линдгрен и, к сожалению, умер буквально вот, в прошлом году.
Кроме того, в театре подготовят и новогоднюю сказку. Молодой челябинский режиссер Александр Петренко поставит «Школу снеговиков» (0+). Специально для челябинского театра драматург Полина Бабушкина пишет инсценировку. По плану в спектакле будет задействована вся труппа театра, потому что на сцене должно быть очень много снеговиков.
А после нового года режиссер Александр Черепанов поставит «Фуню» (3+), пьесу современного драматурга Алексея Житковского. Это забавная и невероятная сказка про крокодилицу, которая не любить злиться и есть мясо, зато любит смеяться и летать.
«Но и взрослым зрителям не придется скучать: как минимум, их ждут спектакли по современной драматургии, которые поставим по результатам режиссерской лаборатории. Кроме того, в этом году исполнилось бы 85 лет режиссеру Тенгизу Махарадзе, поэтому, конечно, будут мероприятия, посвященные его памяти. У нас есть артисты, которые работали с ним, помнят его, — это важно. Так что впереди много-много всего...» — комментирует начало сезона Иван Миневцев.
Фрагмент эскиза спектакля «Человек в закрытой комнате»
Собственно, спектаклей с «Любимовки» будет два. После новогодних праздников приедет режиссер Родион Букаев из Казани, чтобы завершить своего «Человека в закрытой комнате» (18+). Эскиз спектакля в рамках лаборатории произвел фурор. Очень камерное действие, которое разыграли буквально меж двух дверей нижнего фойе Молодежного театра, имело большой успех. А режиссер тогда заявил, что спектакль почти готов, финальная доводка займет буквально неделю. И в репертуарном варианте он также будет играться в дверном проеме. Поэтому билеты на эти показы будут разлетаться как горячие пирожки.
Момент из эскиза спектакля «Друг мой»
В планах и постановка «Друг мой» (16+), еще один эскиз режиссерской лаборатории. В фестивальной версии действо было разыграно в трех актерах, которые катали по сцене колесо от автомобиля.
«„Друг мой“ — для нас риск. Современная пьеса на большой сцене. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Пусть боятся другие, а мы не будем», — подчеркнул Иван Миневцев и вписал «Друга» в репертуарный план.
Наконец, Молодежный театр примет финал конкурса новой драматургии «Ремарка». Челябинский театр станет первой уральской площадкой для столь масштабного события. Даты и подробности будут объявлены позже.
Борис Годунов, кот Мурлыка и «Соломенный жаворонок» в Театре кукол
Ближайшая премьера — 2 сентября
Театр кукол первым открыл сезон, и его можно понять. После ремонта историческое здание театра выглядит потрясающе.
Первой премьерой нового сезона на большой сцене будет комедия для взрослых о настоящей беде. Спектакль «Годунов» делают золотомасочные постановщики из Беларуси — Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян. Историю российского царя Бориса Годунова должны были представить еще в 2020-м, но сами понимаете, какое это было смутное время.
Ближе к концу года случится еще одна детская премьера — Александр Борок поставит не очень популярные «Сказки кота Мурлыки». В середине XIX века зоолог, статский советник и спиритист Николай Вагнер прочитал свежевыпущенный сборник Андерсена, посчитал многие сюжеты скучными и избитыми и написал свои сказки. Критики того времени работу высоко оценили за злободневность и «социалочку», а кое-какие сюжеты даже использовались в пропаганде. Но сегодня сказки Вагнера не очень популярны, поэтому в Театре кукол решили познакомить челябинцев с этим автором. В основу инсценировки лягут сразу несколько сказок. А какие — узнаем в конце года.
«Материал для спектаклей отбирается по желанию режиссеров. Приглашенные постановщики предлагают свои идеи, мы выбираем. А если говорить о моих спектаклях, это просто тот материал, что меня зацепил, и хотелось бы видеть это на сцене. Так и со сказками Вагнера. Они очень хорошие, но мало кто знает об их существовании», — рассказывает Александр Борок, главный режиссер Театра кукол.
Наконец, главным событием сезона в Театре кукол будет фестиваль «Соломенный жаворонок», который пройдет в очном формате с 20 по 24 октября. Благодаря поддержке Минкульта Челябинской области и Союза театральных деятелей РФ список фестивальных гостей расширился. На челябинскую сцену привезут сразу 14 спектаклей для взрослых из разных городов России.
Это татарский театр кукол «Экият», ереванский им. Ованеса Туманяна, несколько театров кукол из Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Перми. Покажут спектакли по гоголевскому «Вию» и «Затворнику и Шестипалому» Пелевина, «Москву — Петушки» Ерофеева и «Цветы для Элджернона».
«Травиата» с итальянцами, «Бесприданница» по гранту в Театре оперы и балета
Ближайшая премьера — 24 сентября
Новый сезон театр им. Глинки отмечает с новым залом, обновленной сценой, занавесом и оркестровой ямой — ремонтные работы в театре велись с прошлого года.
А первой премьерой сезона станет удивительный совместный проект режиссеров из Италии и челябинской труппы. Лука Джиберти ставит драматические спектакли в Италии (в Генуе), Великобритании и даже Монголии, снимает короткометражное и документальное кино. А в Челябинске мэтр работает над оперой «Травиата». Премьера состоится уже в конце сентября.
Момент спектакля «Бал-маскарад»
В октябре на сцене состоится премьера еще одной оперы Верди — «Аида». Над спектаклем работают Иркин Габитов, режиссер Мариинского театра, и художник Вячеслав Окунев. Этот тандем в прошлом году готовил гала-шоу в честь 65-летия театра, а также ставил роскошный «Бал-маскарад», барочную оперу Верди, трехчастную феерию роскошных костюмов, золоченых масок и придворных страстей.
В ноябре в репертуар Театра оперы и балета вернется оперетта «Марица» Имре Кальмана в новой постановке Василия Заржецкого.
«А ближе к новому году будет готова уникальная премьера. Челябинский театр оперы и балета выиграл специальный грант от Союза театральных деятелей РФ. Грант этот приурочен к юбилейной дате со дня рождения Островского. Так что на нашей сцене впервые появится балет „Бесприданница“»,— раскрывает карты директор театра Владимир Досаев.
Это будет мировая премьера — музыкальные партии специально для постановки пишет композитор Владимир Баскин. С его работами вы знакомы — это он создал мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза» и «Алису в стране чудес» для челябинского театра.
А еще в этом сезоне появятся экскурсии по оперному театру. Тем более что формат «музыкальной шкатулки» и первого в Челябинске интерактивного театрального музея уже обкатан.
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