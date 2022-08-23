Какие театральные премьеры ждут челябинцев в новом сезоне

Рассказываем о планах Молодежного театра, «Манекена», Театра кукол, а также Театра оперы и балета им. Глинки



Фрагмент спектакля про Гринча и сказочный город Ктотоград, реж. — Игорь Бармасов

«У нас были опасения, что материал слишком популярен — все вокруг ставят Зеллера. Но Сергей Овинов предложил поставить, жаловался, что ночами не спит, умрет, если не разрешим. И мы режиссеру доверились»,

— комментирует будущую премьеру Александр Березин, директор театра «Манекен».

«Этот спектакль — буквально воссоединение старой гвардии. Возможность артистов провести время с легендой театра Анатолием Морозовым. Анатолий Афанасьевич берет в оборот нашу молодежь. Для них очень ценно поработать с таким человеком. Еще и материал литературный мощный. Это не попса, мы не пытаемся попасть в струю»,

— добавляет Александр Березин.

Кадр из спектакля «Русское. Островский». Фото Игоря Шутова

«Но и взрослым зрителям не придется скучать: как минимум, их ждут спектакли по современной драматургии, которые поставим по результатам режиссерской лаборатории. Кроме того, в этом году исполнилось бы 85 лет режиссеру Тенгизу Махарадзе, поэтому, конечно, будут мероприятия, посвященные его памяти. У нас есть артисты, которые работали с ним, помнят его, — это важно. Так что впереди много-много всего...»

— комментирует начало сезона Иван Миневцев.

Фрагмент эскиза спектакля «Человек в закрытой комнате»

Момент из эскиза спектакля «Друг мой»

«„Друг мой“ — для нас риск. Современная пьеса на большой сцене. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Пусть боятся другие, а мы не будем»,

— подчеркнул Иван Миневцев и вписал «Друга» в репертуарный план.

«Материал для спектаклей отбирается по желанию режиссеров. Приглашенные постановщики предлагают свои идеи, мы выбираем. А если говорить о моих спектаклях, это просто тот материал, что меня зацепил, и хотелось бы видеть это на сцене. Так и со сказками Вагнера. Они очень хорошие, но мало кто знает об их существовании»,

— рассказывает Александр Борок, главный режиссер Театра кукол.

Момент спектакля

«Бал-маскарад»

«А ближе к новому году будет готова уникальная премьера. Челябинский театр оперы и балета выиграл специальный грант от Союза театральных деятелей РФ. Грант этот приурочен к юбилейной дате со дня рождения Островского. Так что на нашей сцене впервые появится балет „Бесприданница“»,

— раскрывает карты директор театра Владимир Досаев.