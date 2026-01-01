Какие культурные события Челябинска запомнились в 2025 году

Составили рейтинг самых ярких и громких фестивалей и концертов

Ежегодно редакция ИА «Первое областное» подводит культурные итоги года. Продолжаем свою традицию и вспоминаем, чем запомнился 2025 год южноуральцам. Но на этот раз мы решили не включать в топ такие крупные мероприятия, как «Рыжий фест», фестиваль «Денис Мацуев представляет...» или же «Курчатов фест». Мы их очень любим, но пора дать дорогу новым проектам.

В феврале филармония стала проводить открытые репетиции симфонического оркестра. Любой желающий может прийти и увидеть в моменте, как рождается музыка, как артисты «читают» ноты. Слушатели смогли понять и прочувствовать, что репетиция — это не просто «пришел, сыграл, ушел домой». Здесь есть свои тонкости, постоянные повторы программы. Даже знакомую композицию, которую музыканты играют десятилетиями, нужно отрепетировать перед концертом. И, кстати, серию открытых репетиций превратили в цикл лекций, лабораторию и своеобразные концерты. Правда, в легком формате: публика может смеяться или разговаривать с дирижером Алексеем Рубиным, а артисты сидят без бабочек.

Весной город пополнился еще одним книжным фестивалем — «Лампочкой». Его организуют всего три челябинки, а средства от продажи книг отправляют на благотворительность. Схема проста: сами челябинцы несут свои книжки организаторам фестиваля, а затем другие горожане их выкупают. Первый фестиваль прошел в марте, он собрал около 300 тысяч рублей. Третий, ноябрьский, принес уже более 600 тысяч. Их отправили в фонд «Искорка» для детей, страдающих от онкологии.

Многие челябинцы мечтали узнать, что скрывает водонапорная башня на улице Воровского, у ТРК «Урал». И вот — их желание исполнилось. В начале лета арт-сообщество «Цоколь» и Исторический музей приоткрыли завесу тайны и пустили внутрь посетителей. Они создали в башне сезонную арт-резиденцию современных художников. Проект «Башня 1911» работает только в теплое время: сюда на пару недель пускают художников, чтобы они в мастерской создали новые проекты и инсталляции. Все произведения показывают тут же, в башне. За это лето в резиденции представили три проекта: «Пределы башни», «Порог слышимости» и «Обустройство прошлого».

В июне Челябинск принял свой первый VK Fest (держим кулачки, что не последний). На площадке у Торгового центра собрались 16 тысяч зрителей, они с замиранием сердца слушали любимых артистов: Ольгу Бузову, Басту, Юлию Савичеву, группы «Три дня дождя» и «Комната культуру». Можно было сфотографироваться с Миланой Хаметовой и Дмитрием Масленниковым, сходить на лекции к любимым блогерам и инфлюенсерам: Наташе Красновой, Карине Мурашкиной. Наше любимое: Карина тогда поделилась, что, если бы знала, что мы заберем ее кружочки в телеграм-канал, то «снялась бы посимпатичнее».

На фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» в этом году приехал Николай Цискаридзе! И заодно привез своих учеников — выпускников Академии имени Вагановой. Юные артисты сыграли в Челябинском театре оперы и балета, а Николай Максимович внимательно следил, чтобы подопечные не допустили ни единой ошибки. А перед выступлением Николай Цискаридзе и Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве между Академией и правительством области о совместном развитии балетного искусства. Но! Во время визита Николай Цискаридзе еще и успел погрузиться в культуру Челябинска: побывал в Историческом музее и Александро-Невском храме, научился лепить уральские пельмени, поговорил с местными артистами об искусстве, а на память прихватил свитер СССР местного бренда. А еще премьер Большого театра поздравил нас с победой в конкурсе «Культурная столица». Сколько всего мы вспомнили! Для нашего культурного обозревателя это был прямо-таки год Николая Максимовича.

Актриса Молодежного театра Ольга Телякова завоевала «Золотую маску». Главную женскую награду она получила за мужскую роль — вот такой вот парадокс. Образ Акакия Акакиевича в спектакле «Петербургские новости» настолько поразил жюри, что награда не могла не достаться Молодежному театру. Кстати, это первая «маска» Молодежного. Ну и добавим, что в этом году в шорт-листе премии снова есть челябинцы — Театр современного танца с постановкой «Приют „Белая Хиганбана“».

Театр кукол имени Вольховского впервые за 90 лет сыграл уличный спектакль. Это был одновременно подарок себе и горожанам на юбилей театра. А еще — эксперимент, который прошел удачно. Артисты привыкли играть на сцене, прятать за кулисами реквизит, прятаться там самим. А тут — абсолютно открытая площадка, где ты один на один со зрителями, где нельзя выходить из образа ни на секунду. По словам главного режиссера театра Александра Борока, спектакль — не разовая акция, его будут показывать не только в юбилейный год.

Уральская индустриальная биеннале совершила камбэк. Каждая инсталляция и выставка екатеринбургского проекта была важным и ярким событием в культурной жизни Урала, а фанаты современного искусства ждали их. Но в 2021 году биеннале взяла перерыв, долгий, на целых четыре года. И вот — в 2025 году проект вернулся и решил сделать сразу четыре арт-резиденции: одну в Свердловской области и целых три в Челябинской. На Южном Урале Уральская биеннале начала исследовать Пороги, Ильменский заповедник и соцгород в Магнитогорске. В декабре открылась первая выставка по итогам арт-лаборатории: «Биостанция» в Миассе. Инсталляция посвящена ученому Николаю Тимофееву-Ресовскому, работавшему в заповеднике на биостанции «Миассово» и исследовавшему воздействие радиации на живые организмы.

А вот и главное событие года — Челябинск завоевал звание «Культурная столица 2027 года». К этому регион шел полгода, участвовал в голосовании на «Госуслугах», готовил визитку, программу мероприятий на ближайшие два года. И пускай мы заняли второе место в опросе и не взяли приз зрительских симпатий, зато в 2027 году нас ожидает культура нон-стоп. Кстати, музеи и театры уже разрабатывают планы на ближайшие годы, а Владимир Машков обещал провести в Челябинске «Золотую маску».

Ну и не забываем, что в этом году область посетили Никита Михалков, Евгений Цыганов, Полина Агуреева, Илья Любимов, Евгений Миронов, Евгений Князев, Ваня Дмитриенко, Артемий Лебедев, Cream Soda, Хибла Герзмава, Дарья Мороз, Валерия, Юлия Чичерина, Акмаль, «Братья Грим», Дмитрий Певцов, Сергей Безруков, Кирилл Зайцев.

Кстати, в телеграм-канале «Челябинск. Культура» сейчас идет голосование за главное культурное событие 2025 года. Большинство голосов у получения звания «Культурная столица», и мы совершенно согласны с мнением горожан — это действительно очень крупная победа.