Какие книжные новинки ждать челябинцам в 2026 году

Подборка отечественной и зарубежной прозы

Российские издательства в начале 2026 года начали делиться новостями литературного мира и рассказывать, какие книги вскоре выйдут в печать. Корреспондент 1obl.ru подготовил подборку самых ожидаемых российских и зарубежных историй. Делимся ею в День чтения во всем мире.

«Хроники пепельной весны. Магма ведьм» Анны Старобинец

Издательство «РИПОЛ классик» раскрыло, что в этом году выйдет очередная книга Анны Старобинец — автора «Зверского детектива» и романа «Лисьи броды». На этот раз история перенесет читателей в постапокалиптическое Новое Средневековье, где царит вечный холод, а наука считается ересью. В мире, где отчаянно борются с колдовством и ведьмами, молодому инквизитору предстоит расследовать дело о наведении порчи.

«Последнее дело майора Чистова» Евгения Водолазкина

Издательство АСТ сообщило, что готовится следующая книга Евгения Водолазкина — автора «Лавра» и «Чагина». Новый роман будет в жанре детектива, а главным героем станет работник полиции, который в свое время окончил литстудию.

«Кот Блед» Марины Степновой

Автор книг «Женщины Лазаря», «Хирург», «Безбожный переулок» и «Сад» в 2026 году выпустит сборник рассказов. Основная тема — хрупкость бытия, незримость катастроф и жизнь маленьких людей, которые справляются со всем.

«Царствие мне небесное» Веры Богдановой

Писательница обратилась к автофикшену. В новой книге Вера Богданова пишет о борьбе с онкологическим диагнозом, обреченном браке и выборе себя. Выйдет книга примерно в конце марта в издательстве «Альпина Проза».

«Провалы» Ольги Птицевой

Это будет мистический «литературный сериал» для «Яндекс Книг». Выход планируется на вторую половину года. После автокатастрофы Соня начинает остро ощущать чужие чувства. Когда пропадает ее злая сестра, девушка решается найти ее, вот только обнаруживает, что в районе пропала не только она.

«Возвращение барона Венкхейма» Ласло Краснахоркаи

Издательство Corpus опубликует роман нобелевского лауреата Ласло Краснахоркаи. История будет разворачиваться в наше время в Венгрии. Барон Венкхейм бежит в родной городок от огромных долгов в казино. Он мечтает начать новую жизнь со школьной возлюбленной, но оказывается в водовороте сплетен и махинаций.

«Знакомый мир» Эдварда Джоунза

«Фантом Пресс» в этом году опубликует роман «Знакомый мир». После смерти своего владельца, некогда бывшего раба, поместье приходит в упадок: вдова безутешна, невольники бегут, а доверие между когда-то близкими людьми рушится. За оградой имения обрывается привычный порядок вещей: свободных чернокожих незаконно продают в рабство, а слухи о мятежах сеют панику и вражду между людьми, десятилетиями жившими бок о бок.

«Смертельная удача» Ричарда Томаса Османа

Издательство МИФ выпустит пятую книгу серии «Клуб убийств по четвергам». Жизнь членов клуба наполнена личными заботами: семейными кризисами, горем, попытками спасти душу преступницы и свадебными хлопотами. Но все меняется в один миг, когда героиня Элизабет знакомится с Ником. Загадочный шафер просит о помощи — и тут же исчезает без следа. Единственные ключи — его странный деловой партнер и тонкая нить, ведущая к новому, смертельно опасному делу.

«Исход(ы)» Джулиана Барнса

Издательство «Азбука» в январе выпустит историю мужчины по имени Стивен и женщины Джин, которые влюбляются в молодости, а потом вновь — в зрелости. А еще в книге есть джек-рассел-терьер Джимми, который «не знает, молодая он собака или старая» и вообще «не соображает, что он собака». Это история отношений с памятью.

«Одиннадцатый час» Салмана Рушди

Издательство Corpus опубликует в одном сборнике пять историй Салмана Рушди. Их герои — девушка с магическими способностями из бомбейского района, которая страдает в браке с мультимиллиардером, два старика из индийского города Ченнаи, призрак профессора Кембриджа и молодой писатель, который запутывается в паутине лжи.

***

Возрастные ограничения многих книг еще не утверждены, поэтому на всякий случай не рекомендуем несовершеннолетним.