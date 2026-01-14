Какие главные кинопремьеры выйдут в первой половине 2026 года

От продолжения фильма «28 лет спустя» до полнометражки «Острые козырьки»

В 2026 году в прокат выйдет сразу несколько громких новинок, продолжений франшиз и отечественных комедий. Пока зрители вовсю обсуждают предстоящие премьеры «Дьявол носит Prada — 2», байопика о Майкле Джексоне и экранизацию «Грозового перевала», портал irk.ru собрал подборку самых ожидаемых картин, выход которых запланирован на первые шесть месяцев 2026 года.

Январь

«28 лет спустя: Храм из костей» (18+). Продолжение франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда, успешно перезапущенной в 2025 году. Режиссером выступит Ниа ДаКоста, сценарий снова написал Алекс Гарленд. Сюжет продолжит историю Спайка (Элфи Уильямс), который вливается в банду сэра Джимми Кристалла (Джек О’Коннелл), в то время как доктор Иэн Келсон (Рэйф Файнс) совершает ключевое открытие о природе заражения.

«Казнить нельзя помиловать» (18+). Новый проект Тимура Бекмамбетова в формате «скринлайф». В фантастическом боевике детектив Крис Рейвен (Крис Пратт) должен доказать искусственному интеллекту (Ребекка Фергюсон) свою невиновность в убийстве жены, иначе через 90 минут его ждет казнь.

«На помощь!» (18+). Комедийный триллер Сэма Рэйми о двух невыносимых коллегах — Линде (Рэйчел Макадамс) и ее боссе Брэдли (Дилан О’Брайен), которые после авиакатастрофы вынуждены бороться за выживание на необитаемом острове.

«Лакомый кусок» (18+). Криминальная драма о группе полицейских, среди которых детектив Бирн (Бен Аффлек) и лейтенант Дюмарс (Мэтт Деймон). Во время обыска они обнаруживают 20 миллионов долларов. Пока они ждут подкрепления, новость о деньгах быстро разносится по округе, а внутри команды нарастает недоверие.

Февраль

«Ограбление в Лос-Анджелесе» (18+). Триллер о серийном грабителе Майке Дэвисе (Крис Хемсворт), которого преследует детектив Лу Лубесник (Марк Руффало). Майк надеется сорвать крупный куш с помощью страхового брокера (Холли Берри), но Лу подбирается к нему все ближе.

«Удачи, веселья, не сдохни» (18+). Возвращение режиссера Гора Вербински (автор «Пиратов Карибского моря») с черной фантастической комедией. Посетители закусочной сталкиваются с заявлением похожего на бездомного незнакомца (Сэм Рокуэлл), что он прилетел из будущего. По его словам, человечество ждет порабощение искусственным интеллектом. Чтобы дать отпор врагу, ему нужны добровольцы из числа посетителей кафе.

«Грозовой перевал» (16+). Новая экранизация романа Эмили Бронте с Джейкобом Элорди и Марго Робби в ролях Хитклиффа и Кэтрин. Зрителям обещают провокационные сцены и жесткие отношения героев.

«Здесь был Юра» (18+). Драмеди о трех друзьях-музыкантах Олеге (Денис Парамонов), Сергее (Кузьма Котрелев) и Андрее (Василий Михайлов). Они готовятся к судьбоносному концерту, когда их жизнь переворачивает появление молчаливого дяди Олега с ментальными особенностями (Константин Хабенский).

«Сказка о царе Салтане» (6+). Новая работа Сарика Андреасяна по мотивам пушкинской сказки. В роли царя Салтана выступит Павел Прилучный, его жены, брошенной в море с ребенком, — Лиза Моряк.

«Счастлив, когда ты нет» (18+). Романтическая история о двух людях со сложными характерами. Евгения (Александра Бортич) и Евгений (Гоша Токаев) знакомятся на вечеринке, после которой завязываются их отношения. Вот только пара все время «скачет» от расставания до любви.

Март

«Невеста» (16+). Переосмысление «Невесты Франкенштейна» от Мэгги Джилленхол. Монстр Франкенштейна (Кристиан Бэйл) просит ученого создать ему спутницу (Джесси Бакли), что приводит к непредсказуемым последствиям.

«Острые козырьки: Бессмертный человек» (18+). Полнометражное продолжение сериала, в котором Томас Шелби (Киллиан Мерфи) возвращается накануне Второй мировой войны, чтобы навести порядок в делах.

«Проект „Конец света“» (18+). Фантастический фильм от создателей «Человека-паука: Через вселенные» с Райаном Гослингом в главной роли. Бывший учитель оказывается единственным выжившим на космическом корабле, вот только он ничего не помнит о своем прошлом. Постепенно он вспоминает о своей миссии спасти Землю, а помогает ему в этом неизвестное инопланетное существо.

«Большая земля» (18+). Семейная драма с Анастасией Куимовой о женщине, пытающейся найти покой на отдаленном острове в Тихом океане, где ее отец работал смотрителем маяка. Там ее настигают тайны прошлого: на остров приезжает сводный брат Илья (Артем Быстров) и муж Олег (Евгений Харитонов). Вместе им придется разобраться со скелетами в шкафу и не допустить очередную трагедию.

«Картины дружеских связей» (16+). Дебютная черно-белая картина Софьи Райзман о московских друзьях, пытающихся справиться с рутиной и проводить уезжающего из страны товарища Сашу (Александр Паль).

«Они придут за тобой» (16+). Голливудский дебют Кирилла Соколова — черная комедия с Зази Битц в роли горничной. Девушка вынуждена противостоять кровавому культу в отеле, в котором работает.

Апрель

«Супер Марио: Галактическое кино» (12+). Продолжение анимационного хита, в котором Марио, Луиджи и принцесса Пич отправятся в межгалактическое путешествие, чтобы противостоять Боузеру-младшему.

«Вот это драма!» (18+). Драмеди о паре (Роберт Паттинсон, Зендея), вынужденной изображать идеальные отношения перед свадьбой. Жених узнает тайну своей невесты, но торжество пока не отменено. Героям приходится притворяться счастливыми на фотосессиях и встречах с друзьями, хотя между ними уже никогда не будет любви.

«Майкл» (18+). Биографический фильм о жизни Майкла Джексона, которого сыграл его племянник Джаафар Джексон. Сюжет посвящен первым шагам певца в группе «The Jackson’s 5» и началу сольной карьеры. Пока неизвестно, будет ли фильм затрагивать последние годы жизни исполнителя.

«Мать Мария» (16+). Мистический триллер о поп-звезде (Энн Хэтэуэй) и модельере (Микейла Коул), чье сотрудничество омрачается потусторонним вмешательством.

«К себе нежно» (12+). Экранизация книги Ольги Примаченко о враче (Карина Разумовская), который решает пройти курс «уроков нежности», чтобы справиться с жизненным кризисом.

Май

«Дьявол носит Prada — 2» (16+). Продолжение культовой ленты о мире моды. Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй вернутся к своим ролям и покажут, как изменился мир глянцевых журналов за 20 лет.

«Мандалорец и Грогу» (16+). Еще один полнометражный фильм во вселенной «Звездных войн», на этот раз выросший из сериала с Педро Паскалем в роли мандалорца Дина Джарина. Действие будет происходить во времена становления Новой Республики после падения Империи.

«Мортал Комбат — 2» (18+). Сиквел экранизации 2021 года. Смертельный турнир за обладание Землей продолжится, к героям первой части присоединится Джонни Кейдж (Карл Урбан).

Июнь

«День разоблачения» (18+). Научно-фантастический триллер Стивена Спилберга о контакте людей с инопланетной цивилизацией с Эмили Блант и Джошем О’Коннори в главных ролях.

«История игрушек — 5» (6+). Пятая часть анимационной саги, в которой кукле-ковбою Вуди и его друзьям предстоит противостоять новому сопернику — планшету с соцсетями и множеством игр внутри.

«Супергерл» (12+). Еще один фильм во вселенной DC, режиссером стал Джеймс Ганн. Это история о Супергерл Каре Зор-Эл (Милли Олкок), двоюродной сестре Супермена.

«Холоп — 3» (12+). Третья часть комедийной франшизы. На этот раз перевоспитывать в фильме будут семейную пару на грани развода. Команда во главе с героем Милоша Биковича будет «отправлять» своих подопечных во времена Петра Первого.