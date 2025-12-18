Как звучит Новый год: праздничный концерт для челябинцев от оркестра MUSE

Вечер музыки при сиянии тысячи свечей состоится 28 декабря

Оркестр MUSE, покоривший публику многих городов страны, даст в Челябинске самую атмосферную программу зимнего сезона — концерт «Новогодние истории». Любимые праздничные мелодии перенесут зрителей в то самое детское ожидание чуда, где смешиваются ароматы елки и цитрусов, а время течет иначе.

В свете сотен свечей оркестр исполнит культовые произведения разных эпох. В программе — фрагменты из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, Let It Snow! Фрэнка Синатры, Happy New Year ABBA и другие узнаваемые мелодии, ассоциирующиеся с зимними торжествами. Музыкальный ряд соединит ретроспективу и современное прочтение.

Концерт «Новогодние истории» пройдет 28 декабря в 19:00 в Конгресс-холле на проспекте Ленина, 35. При покупке билетов до 25 декабря по промокоду «ЛЮБОВЬ» действует скидка 20%. Подробная информация о мероприятии и бронирование доступны по ссылке: https://clck.ru/3QjtMi.

