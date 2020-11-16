«Как здорово, что все мы — здесь...»

«Би-2» представили в Челябинске свое шоу в рамках тура «#выйдемиздома».

Один из флагманов современной российской рок-музыки сыграл на арене «Трактор» бодрый двухчасовой концерт, главным в котором корреспонденту 1obl.ru показалась сама возможность его проведения в нынешних ковидных реалиях.

Для «Би-2» тур с символичным теперь названием «#выйдемиздома» стал, как признались со сцены сами артисты, первым за восемь месяцев. Для Александра Паули, директора агентства «Живой звук», вместе с агентством Volkov PRO отвечавшего за организацию челябинского концерта, — первым с марта по-настоящему серьезным шоу в городе.

«А ведь раньше только за весну по 4—5 концертов было»,, — с ностальгией вспоминал в фойе совсем недавние, но уже такие «былые» времена директор ледовой арены «Трактор» Денис Телих.

Увы, пандемия коронавируса, жертвами которой в последнее время вновь становится все больше людей, вносит жестокие коррективы. И, слыша название тура "#выйдемиздома", невольно вспоминаешь Бродского и его бессмертное «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»...





Единственно возможный компромисс — принять все положенные в нынешних условиях меры безопасности и профилактики. Для арены «Трактор» они не в новинку — одноименный хоккейный клуб постоянно и вполне успешно играет домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ. Но — при принудительно урезанной наполовину посещаемости, обязательном масочном режиме, с санитайзерами везде где возможно и так далее.

Аналогично были выстроены антиковидные стандарты и на концерте — «половинная» вместимость арены (полная в концертном варианте — 9 000 зрителей), маски всем, кому они нужны — на входе. Даже танцпол был не только разделен на две зоны (на 300 и 500 человек соответственно), но и расчерчен на квадратики стороной ровно в «социальную дистанцию» в 1,5 метра.

В общем, свой стресс-тест организаторы концерта выдержали с честью. Посмотрим, смогут ли они возобновить хоть сколь-нибудь системный график больших шоу в Челябинске.

Что до зрителей — во многом помогло то, что аудитория «Би-2» — в основном взрослые (25, а то и 30+ лет), остепенившиеся и достаточно дисциплинированные, здравомыслящие люди (да и цены на билеты были совсем не «подростковые» — от 2 200 до 4 500 рублей за билет. — Прим. 1obl.ru). Собственно, так даже удобнее — если ты в полутора метрах от соседей, то они не смогут помешать тебе спокойно потанцевать под музыку.





«Би-2» начали концерт с небольшим запозданием, стартовав с песни «Депрессия», припев которой, начинающийся с «Выйдем из дома...», по сути, дал название всему туру.

А дальше — бодрое, в едином, весьма резвом темпе, честное двухчасовое «живое» шоу одной из лучших концертных команд в России, четко понимающей, на какую аудиторию они как опытные профессионалы работают и прекрасно представляющих, что именно они делают на сцене. А могут они «во многое» — даже Википедия говорит, что среди жанров, в которых работает группа, есть и альтернативный рок, и арт-рок, и инди-рок, и электроник-рок, и пост-гранж, и поп-рок (его, конечно, больше всего), и даже постпанк. И концерт, благо плейлист включал в себя все основные хиты группы, стал тому прекрасным доказательством.

Выверен каждый акцент, каждая нота, каждый жест (а «Би-2», несомненно, очень «жестовая», позирующая группа). Ну и, разумеется, немного мяукающий голос и такая же, как бы кошачья пластика движений Левы и брутальность Шуры, которые завели женскую часть зала уже первыми аккордами (и подпевать начали с первой же песни).





Отдельная тема — видеоряд, сопровождающий шоу, отличная смесь «живой трансляции» и заранее подложенного видео. Каждый план, ракурс, кадр заранее просчитан и смотрится максимально эффектно. Неудивительно — работает целая бригада операторов и режиссеров.

Органично смотрелась даже «плюсОвая» вставочка Оксимирона. Впрочем, почему «даже»? Хороший рэп-речитатив отлично подходит к мощным гитарным рифам. Это, кто помнит, еще Aerosmith и Run DMC возвели в аксиому.





Словом, музыканты выдали мощное, качественное, профессионально почти безупречное двухчасовое шоу, четко рассчитанное на аудиторию — людей среднего возраста и «среднего класса».

В этом смысле «Би-2» напоминает «Вольво» — это не «Феррари» или «Роллс-Ройс», но красивый, добротный, качественный, семейный и — главное — безопасный автомобиль, который вас не подведет. И если что — в топовых версиях двигателя и мощности более чем хватает, можно оторваться. Но аккуратно, «в рамках».

Прекрасный продукт.

А сходить на двухчасовое «живое» шоу — по нынешним меркам вообще праздник какой-то.





Пару поколений назад Олег Митяев написал примерно об этом своё вечное «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Би-2» начали концерт с, по сути, того же самого: «Как же давно нам не было вместе так весело».

И не поспоришь.