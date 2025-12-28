Как в Челябинске работают крупные катки в новогодние праздники

Публикуем график работы

Впереди — 12 дней новогодних каникул. Для тех, кто хочет провести длинные выходные не только весело, но и активно, в городских парках Челябинска с утра и до вечера будут работать катки. Особую атмосферу там будут создавать музыка и праздничная подсветка. О режиме работе катков рассказали в городском комитете культуры.

Каток в Горсаду имени Пушкина 31 декабря будет работать с 10:00 до 17:00, 1 января — с 14:00 до 21:45, с 2 по 11 января — с 10:00 до 21:45.

В ЦПКиО имени Гагарина 31 декабря предусмотрено три сеанса катания: в 12:00, 14:00 и 16:00. С 1 по 12 января включительно количество сеансов увеличат до пяти: в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

В парке имени Терешковой 31 декабря каток будет открыт с 12:00 до 17:30, 1 января — с двух часов дня до 10 часов вечера. 2, 3, 9 и 10 января каток будет работать с 12:00 до 23:00, с 4 по 8 января, а также 11-го — с 12:00 до 22:00.

Билеты можно купить на месте или в онлайн-кассах.

Каток в парке Гагарина торжественно открыли в субботу, 27 декабря. Как это было — смотрите в фоторепортаже ИА «Первое областное».