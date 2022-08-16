Как в Челябинске проходят пешеходные экскурсии по Заречью и звоннице Храма Святой Троицы

Рассказываем о прогулке, в ходе которой нам встретились три алабая, два старинных дома и одна звонница

«Если будут общественные слушания по поводу того, что нового можно устроить в Торговом центре, я буду громче всех предлагать сделать внутри аквапарк. Мне кажется, это просто идеально!»,

— улыбается Юлия Семейкина.

Вот смотрите, это фрагмент фрески с молодым Иисусом. У него за плечами орел, бык и лев. И если орла и быка местные художники видели, и скорее всего не один раз, то со львом вышла заминка...

... и поэтому он выглядит как испуганный котик.

«Я алтарник седьмой год. Начал изучать историю, накапливать материал. Мне было легко стать экскурсоводом. Все-таки работа учителем географии предполагает и уроки краеведения. Церковные экскурсии сформировались во время пандемии — к нам приезжали представители духовенства из разных городов и регионов. А пойти в городе некуда — все закрыто, все музеи. И тогда я предложил устроить для гостей экскурсии. Подготовил маршрут по храмовому комплексу и по центру города. Потом уже сделали эти экскурсии доступными и для горожан»,

— говорит Элизбар.

Как думаете, кто это, с контрабасом? Если известно, что ранее звонарь челябинского Храма Святой Троицы работал в филармонии?

Мы рассказывали про проект «Челябинск пешком». Прекрасная Юлия Семейкина в какой-то момент решила проводить авторские прогулки по разным частям города. По ходу экскурсии девушка рассказывает о старинных домах и их жильцах, первых улицах крепости Челябы. Где тут пили, где выделывали кожу, а где лепили кирпичи. Часть маршрутов затрагивает Нагорный квартал и теперь уже несуществующие дома на ул. Российской. Они сгорели прошлым летом, а сейчас там расчищают площадку под небоскреб.Мы отправились гулять по Заречью. Дистанция небольшая, достопримечательностей много, а вторая часть экскурсии и вовсе проходит на территории храма Святой Троицы. За двухчастную прогулку — 700 рублей, можно без храмового комплекса, тогда 400 рублей.Мест на экскурсию было всего 11. Автор Юлия Семейкина поясняет, что большими группами ходить неудобно, кто-то отстает. Да и тротуары местами чересчур узкие, вереница людей растягивается и кто-то просто не слышит рассказа о Заречье.Тем более что рассказать есть о чем. Старт прогулки — от усадьбы Рябинина и первые несколько строк посвящены именно этому старому дому. Оказывается, первоначально особняк выглядел иначе. В нем было всего шесть комнат, так что купец Рябинин хаживал по куда более просторным залам. Но сосед купца решил построить мельницу. И однажды эта мельница сгорела. Огонь превратил в пепелище не только соседский особняк, но и усадьбу Рябинина.Несколько слов восхищения Юлия адресует и зданию Торгового центра напротив. Бегло рассказывает об уникальной конструкции, показывает фотографии советского расцвета торговли в необычных павильонах. И сокрушается, что сейчас Торговый центр, по сути, вымер: внутри работает буквально 6 точек, а остальные торговые места отданы под что-то странное: детскую комнату с одинокой качалкой, вазу с цветком или сборище грустных и безжизненных манекенов.Наш маршрут продолжился по улице 8 марта, мимо тихих торговых рядов. Потом через ул. Кирова к цирку. Тут конечно не могло не случиться чудной истории про первый челябинский цирк: куда он делся и как построили второй.А наша экскурсия продолжилась по улице Береговой, на которой стоят всего два старинных дома, разделенные широкой магистралью Кашириных и дворами панельных девятиэтажек.Первое здание, дом мещанина Дернова сохраняется в безупречном состоянии. Пожалуй, секрет в абсолютно закрытой территории вокруг, которая охраняется несколькими крепкими собаками породы алабай. По слухам, владелец здания (по совместительству, совладелец торгового комплекса «Набережный») в России не живет, но избавляться от имущества не планирует.Мы топаем дальше, через Кашириных ко второму дому, спрятанному за девятиэтажками, дворами и теплотрассой. Там, на территории школы-интерната красуется особнячок братьев Степановых. В прошлые века они были зажиточными горожанами: 4 мельницы, кожевенные мастерские и так далее. Дом и сейчас в приличном состоянии, потому что внутри оборудована мастерская для уроков труда.Наконец, наша группа подходит к воротам церкви. Юлия передает нас в руки Элизбара. Он алтарник, в миру — Эдуард Верховых. Бывший учитель географии, немного бизнесмен, и служит церкви как может. Например, собирает исторические факты про судьбу и быт челябинских церквей, приближенных людей. А еще он ищет исторические колокола для звонницы храма Святой Троицы. Ведь в советские годы здание было если не сказать разграблено, то разоружено. Внутри располагался краеведческий музей. И только спустя «тридцать лет и три года» церковь храм отвоевала. Правда, колоколов родных не собралось — из всех громких голосов звонницы только семь были отлиты для челябинского храма. Остальные собирали по всему Южному Уралу.Это все Элизбар выдает нам по пути между притвором и клиросом. Он говорит бойко, вдохновенно и отвлечься от историй невозможно. Слушали все, даже самые маленькие и неодухотворенные участники экскурсии. Редко когда выдается возможность полюбоваться на иконостас с высоты, перебрать пальцами книжки певчих, подглядеть, где они пьют чай и отдыхают после богослужений. А заодно послушать байки про васнецовскую технику росписи, иностранных студентов, узнавших в одном из святых своего пророка и про котика вместо льва.Начинается главная часть вечера — группа поднимается на звонницу (я бы тут сказала, что идем во святая святых, но звучало бы это весьма крамольно). Лестницы наверх узкие и очень крутые: удобнее всего по ним голубям подниматься. Они тут и главные хозяева — все вокруг буквально покрыто свидетельствами гнездования.Мы стоим в крошечной звоннице, бОльшую часть которой занимает помост для звонаря. Это деревянная конструкция с педалями, звонарским столбом, к которому крепятся веревки колоколов, и крошечным сиденьем. Не слишком удобно, очень гулко, звонко и невероятно атмосферно. Тем более что сквозь стрельчатые оконные проемы открывается вид на вечерний город — центральную часть, реку Миасс и панораму Кашириных, которая уходит куда-то в закат на западе. А к нашему приходу в звоннице включили подсветку — несколько мощных прожекторов, меняющих цвет.Элизбар рассказывает про колокола — тут у каждого из них своя удивительная история. И даже разрешает чуть дернуть за одну из веревок. По округе разносится то басовитый говор самого большого колокола, то стройное пение колоколов поменьше.Наша экскурсия по звоннице подходит к концу, но пока участники группы по очереди спускаются по крошечной лестнице можно вдоволь фотографировать или вот забросать Элизбара вопросами. Например о том, что он мечтает о мобильной звоннице во дворе храма. Или о том, что 26 августа в Каменск-Уральском проведут демонстрационную заливку колоколов для храмов челябинской области и туда можно поехать с экскурсией (стоит 1500 рублей, кстати).Любопытно, что в составе нашей группы было двое детей: бойкая трехлетка и весьма любознательный парнишка лет семи. Оба они радостно сообщили Элизбару, что экскурсия им очень понравилась, и храм тоже. И они обязательно придут сюда на следующий день. И не важно что вторник — день санитарный.