Как стать писателем: челябинцам рассказали профессионалы

Главное — поймать свою тему и работать с болью читателей

Как стать писателем и покорить литературный рынок — ответ на этот вопрос интересует многих челябинцев. Мы подняли эту тему с редактором литературной платформы «Литнет» Анастасией Туговой и писательницей в жанре романтики Софи Бриошь. Стоит ли отчаиваться или же начинать работать в поте лица — рассказываем.

Что сейчас читают россияне?

Как рассказала Анастасия Тугова, из топа постепенно выходят истории с эпическими приключениями и масштабными вселенными — читателям больше нравится погружаться в детализированные маленькие миры, с подробным описанием быта героев и их размеренной жизнью. Актуальны темы семейных конфликтов: встречи спустя годы, измены, разводы, детские травмы. В общем, все то, что сейчас прорабатывают с психологами.

Молодежь предпочитает истории о своих сверстниках, студентах. К нашему удивлению, читатели до сих пор с удовольствием выбирают книги с тегами «от ненависти до любви» и «Мэри Сью» (когда главная героиня — обычная ничем не примечательная девушка, эдакая серая мышка, которая оказывается избранной, способной спасти весь мир или завоевать того самого крутого парня, который не обращает на нее внимания в начале истории).

В фантастике востребован космический сеттинг, а также жанр бояръ-аниме, представляющий собой уникальное сочетание атрибутов Российской империи и аниме-сюжетов (мы сами удивлены такому жанру).

Как найти свою тему и стать автором?

По словам писательницы Софи Бриошь, стать автором — это настоящая работа, труд. Любой человек может фантазировать, выдумывать свои миры перед сном. Но оформить это в увлекательный текст не под силу каждому.

«Идея эфемерна, а текст фундаментален. На одном вдохновении много не напишешь», — делится она.

Писать нужно уметь без прокрастинации и пресловутого поиска своей музы — просто сидеть и делать. Тут как с принципом Парето: нужно только 20% вдохновения и целых 80% — трудолюбия.

Как начать писать книгу?

Автор любовных романов Софи Бриошь поделилась, что, если у человека появляется непреодолимое желание писать, у него не возникает вопроса «А как начинать?». Если же подходить к писательству серьезно, то лучше всего не зацикливаться на первой странице и первых строках, а детально продумывать идею. Часто самая яркая и неожиданная мысль — это кульминация истории, и эти события далеко не всегда происходят в начале книги.

«Если идея есть, но она еще не полностью сформирована, задайте себе следующие вопросы: что я хочу рассказать? Как я хочу это рассказать? Кому я хочу рассказать свою историю?» — подметила писательница.

Ответы на эти вопросы станут основной темой книги, жанром, декорациями, подарят авторский стиль работе, определят, нужен юмор в книге или нет.

Как попасть в топ тем у целевой аудитории?

Чтобы «зайти» читателям, нужно все-таки понимать, что сейчас интересно твоей аудитории. Пишешь о подростках? Сейчас в тренде спортивные романы, истории про гонщиков и музыкантов. Хочешь попробовать себя в трагедии? Берись за темы буллинга, студенческой жизни, неравных отношений.

Также важен сам стиль автора. Читатели любят, когда активные действия начинаются уже в первой главе, а проблематика понятна из названия, аннотации и обложки. Если вы не зацепите читателя на этом этапе, каким бы хорошим ни был ваш текст, до него просто не дойдут.

Ну, и нужно придерживаться общих трендов, которые раскрываются не только в книгах, но и соцсетях. Например, не брать на роль любовного интереса главной героини так называемого «ред флага» (на молодежном еще говорят «тюбик»).

«Если раньше были популярны „плохие парни“, то сегодня набирает обороты образ „хорошего парня“ (так называемый golden retriever boy)», — рассказывает Анастасия Тугова.

Стоп-лист тем

Как такового списка сюжетов, которые не стоит развивать молодому автору, нет. Просто стоит помнить, что темы, актуальные для более взрослой аудитории, не привлекут молодежь: о кризисе в отношениях или карьерных достижениях подростки читать точно не будут.

Какие ошибки бывают у начинающих авторов?

«Писатели часто не понимают, что именно хотят рассказать читателю. Герой куда-то бежит, с ним что-то происходит... И что дальше? Приключения ради приключений. В истории нет ни сюжета, ни смысла», — называет одну из ошибок Софи.

Авторам не стоит думать, что книга понравится сразу всем россиянам. По словам писательницы, лишь 1,5% читателей знакомятся со всем подряд — от исторических детективов до социальной драматической прозы. Остальные имеют конкретные предпочтения.

«Добавлю, что главная ошибка авторов — ожидание, что первая книга сразу выстрелит и принесет много денег. Становление коммерчески успешным автором — долгий и трудоемкий процесс, требующий много времени, сил и ресурсов. Начинать стоит постепенно, выкладывая книги бесплатно для знакомства аудитории с вашим стилем — это лучшая инвестиция на старте», — добавляет редактор платформы «Литнет».

Литературные конкурсы — подспорье или потраченное зря время?

Путь каждого писателя начинается по-разному. Кто-то выигрывает премию «Лицей», после чего его работу замечают издатели. Кто-то начинает с фанфиков и самостоятельно стучится с рукописью в редакции.

«Безусловно, литературные конкурсы сегодня являются социальным лифтом и могут помочь начинающим авторам, которые считают свое творчество неформатом, стать заметными в сообществе», — делится редактор Анастасия Тугова.

По словам Софи Бриошь, наоборот, немногие победители конкурса гремят на всю страну:

«Здесь как в музыке. Вы знаете многих известных исполнителей, которым помогли конкурсы? Часто ли слышите и видите победителей шоу „Голос“?»

Участие — хороший способ проверить себя, но победа не будет гарантировать абсолютно ничего. Так же, как и проигрыши, — они тоже ничего не значат. Совсем другое— конкурсы на конкретных литературных площадках среди своей целевой аудитории. Это отличный способ познакомить больше читателей со своим творчеством.

Какова роль фанфикшена на современном книжном рынке?

По словам АнастасииТуговой, авторы, начинавшие с фанфикшена, ничем не отличаются от тех, кто сразу писал оригинальные произведения. Разница лишь в том, что их вдохновило другое произведение.

Безусловно, фанфикшен сегодня занимает важное место в книгоиздательской системе: многие авторы до сих пор начинают с публикации фанфиков, которые затем перерастают в самостоятельные произведения. По словам редактора платформы «Литнет», фанфики сейчас активно издаются и по проработанности не уступают оригинальным работам, а их авторы стоят наравне с другими писателями.

Литературный прогноз на будущее

«Существуют классические темы в жанровой литературе, которые всегда будут популярны — попаданцы, любовные треугольники, отношения от ненависти до любви. Тренды в изображении героев будут меняться: сейчас популярны сильные героини, способные постоять за себя, и этот тренд будет усиливаться. Также мы замечаем, что многие читатели предпочитают книги с драматичными концовками вместо счастливого финала. Можно предположить, что этот тренд тоже будет набирать обороты», — рассказала Анастасия Тугова.