Как с пользой уничтожить томаты: пять рецептов от челябинских поваров

Делаем гаспачо от итальянского шефа, модный салат с сыром буйвола и израильский завтрак

После жаркого лета в квартирах садоводов (и их родственников) начинается томатный апокалипсис. Помидоры прячутся на каждом углу: греются на подоконнике, мерзнут в холодильнике, выглядывают из ящиков в коридоре или лежат прямо на покрывале на полу.



Если нет идей, что делать с этим богатством, держите пять рецептов, для которых потребуется много томатов.

Гаспачо

Рецепт предоставил Луиджи Подди, владелец пиццерии «Подди-пицца»

томаты — 400 г Морковь — 4 шт.

красный лук — половина

овощной бульон — 1 л

базилик для украшения

Ингредиенты на две порции:

Режем помидоры, выкладываем в форму или на противень, смазанный маслом. Сюда же кладем морковь и лук. Выпекаем в духовке 20 минут при 180 градусах

Готовим овощной бульон из моркови, сельдерея и лука, солим по вкусу. Когда бульон готов, убираем овощи. Доводим бульон до кипения.

Вытаскиваем противень, снимаем с томатов кожицу, перекладываем их в пустую кастрюлю. Постепенно добавляем к ним бульон, измельчая все при помощи миксера до однородной и густой консистенции.

При подаче украшаем тёртым сыром и базиликом.

Салат с томатами и сыром Страчателла

Рецепт предоставил Руслан Сабиров, шеф-повар ресторана «Гриль Хаус»

Ингредиенты на две порции:



томаты — 300 г

сыр Страчателла — 140 г

соус песто — 60 г

лист салата — 40 г

фундук или кедровые орехи — 10 г

Страчателла — это сыр из молока буйвола. Продукт легко найти в крупных супермаркетах, его часто продают по акции.

Салат лучше готовить порционно. На каждую тарелку выкладываем лист салата. Крупно нарезаем томаты и равномерно распределяем на листе так, чтобы они не лежали в одной куче. Сыр выкладываем сверху.

Фундук обжариваем на сковороде без масла, так у него более выраженный вкус. Измельчаем орехи молотком или ножом. Поливаем томаты соусом песто, сверху присыпаем орехами и украшаем микрозеленью, если есть. Готово.

Шакшука — израильская яичница

Рецепт предоставил Руслан Сабиров, шеф-повар ресторана «Гриль Хаус»

Ингредиенты для соуса на 1 кг:



томаты — 500 г

перец болгарский — 300 г

чеснок — 30 г

соль и сахар — по 5 г

лук красный или репчатый — 200 г

базилик для украшения

яйца — 2-4 шт.

А также:

Томаты ошпарить: сделать разрез крест на крест, на 40 секунд опустить в кипящую воду. Потом сразу в ледяную воду на минуту, чтобы сохранить все вкусовые свойства. Шкурку убрать, порезать плоды. Мелко порубить чеснок, кубиками порезать лук и перец, из последнего заранее убираем сердцевину.

В кастрюле с толстым дном обжариваем лук на растительном масле, закидываем к нему болгарский перец и томаты, тушим. За минуту до готовности кидаем чеснок и рубленый базилик — ни в коем случае не сушеный, а свежий. Добавляем соль и сахар по вкусу, тушим еще пять минут. Получился готовый соус для шакшуки, его можно хранить в холодильник три дня и хоть каждое утро быстро готовить израильский завтрак.

В сковороду перекладываем часть соуса, подогреваем его (если он из холодильника) кидаем яйца — два или больше. Когда яйца запеклись, снимаем с огня, выкладываем все на тарелку. Украшаем базиликом. Есть лучше с хлебом, в идеале с горячей чиабатта, макая корку в жидкий желток

Томатный рататуй

Рецепт предоставил повар Александр Кокорин

Ингредиенты:



помидоры — 200 г

кабачок — 70 г

баклажан — 70 г

перец болгарский — 70 г

лук красный — 50 г

картофель молодой — 2 м шт.

Овощи порезать кружочками или соломкой, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, оставить на пару минут. Обжарить на гриле или на гриль-сковороде, на худой конец на обычной сковороде. Выложить в форму для запекания, приступить к приготовлению соуса.

Ингредиенты для соуса:



томаты без кожи, пробитые блендером — 200 г

лук репчатый — 30 г

чеснок — 10 г

базилик — 5 г

орегано — 5 г

Обжариваем лук, добавляем чеснок, спустя пару минут отправляем в сковороду пробитые томаты, перемешиваем. Когда соус загустеет, добавляем специи. Пару минут и снимаем с огня.

Соусом поливаем овощи в форме, все вместе запекаем 15 минут в духовке, нагретой до 200 градусов.

Консервация томатов по-итальянски

Рецепт предоставил Луиджи Подди, владелец пиццерии «Подди-пицца»

Ингредиенты:



томаты — 2 кг

базилик — 10 зеленых листиков

В первую очередь, нужно помыть и простерилизовать банки. Лучше всего использовать сливовидные томаты, но подойдут и другие сорта. Они должны быть твердыми, зрелыми и без пятен.

Помыть помидоры и крестиком разрезать кожуру. Довести до кипения воду в большой кастрюле. Поместить помидоры в кипящую воду на 1-2 минуты. Слить воду или достать томаты из воды шумовкой и откинуть на дуршлаг, чтобы сбежала лишняя жидкость. Охладить помидоры до комнатной температуры, снять с них кожицу. Помещаем томаты в банки, раздавливая их деревянной ложкой. Наполнить банки помидорами так, чтобы полностью вышел воздух. В каждую банку добавить по листику мытого базилика. Закрыть плотно крышками и поместить банки во вместительную кастрюлю.

Обернуть банки кухонными полотенцами, в том числе и сверху, чтобы банки не соприкасались друг с другом.

Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Варить в течение 30 минут, чтобы образовался вакуум и томаты долго хранились.

Оставить банки остывать в воде. Затем вытереть банки насухо и проверить, что они все целые.

Хранить в темном прохладном месте. В таком виде банки хранятся больше года.



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