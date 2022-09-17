После жаркого лета в квартирах садоводов (и их родственников) начинается томатный апокалипсис. Помидоры прячутся на каждом углу: греются на подоконнике, мерзнут в холодильнике, выглядывают из ящиков в коридоре или лежат прямо на покрывале на полу.
Если нет идей, что делать с этим богатством, держите пять рецептов, для которых потребуется много томатов.
Гаспачо
Рецепт предоставил Луиджи Подди, владелец пиццерии «Подди-пицца»
- томаты — 400 г Морковь — 4 шт.
- красный лук — половина
- овощной бульон — 1 л
- базилик для украшения
Режем помидоры, выкладываем в форму или на противень, смазанный маслом. Сюда же кладем морковь и лук. Выпекаем в духовке 20 минут при 180 градусах
Готовим овощной бульон из моркови, сельдерея и лука, солим по вкусу. Когда бульон готов, убираем овощи. Доводим бульон до кипения.
Вытаскиваем противень, снимаем с томатов кожицу, перекладываем их в пустую кастрюлю. Постепенно добавляем к ним бульон, измельчая все при помощи миксера до однородной и густой консистенции.
При подаче украшаем тёртым сыром и базиликом.
Салат с томатами и сыром Страчателла
Рецепт предоставил Руслан Сабиров, шеф-повар ресторана «Гриль Хаус»
Ингредиенты на две порции:
- томаты — 300 г
- сыр Страчателла — 140 г
- соус песто — 60 г
- лист салата — 40 г
- фундук или кедровые орехи — 10 г
Страчателла — это сыр из молока буйвола. Продукт легко найти в крупных супермаркетах, его часто продают по акции.
Салат лучше готовить порционно. На каждую тарелку выкладываем лист салата. Крупно нарезаем томаты и равномерно распределяем на листе так, чтобы они не лежали в одной куче. Сыр выкладываем сверху.
Фундук обжариваем на сковороде без масла, так у него более выраженный вкус. Измельчаем орехи молотком или ножом. Поливаем томаты соусом песто, сверху присыпаем орехами и украшаем микрозеленью, если есть. Готово.
Шакшука — израильская яичница
Рецепт предоставил Руслан Сабиров, шеф-повар ресторана «Гриль Хаус»
Ингредиенты для соуса на 1 кг:
- томаты — 500 г
- перец болгарский — 300 г
- чеснок — 30 г
- соль и сахар — по 5 г
- лук красный или репчатый — 200 г
- базилик для украшения
- яйца — 2-4 шт.
Томаты ошпарить: сделать разрез крест на крест, на 40 секунд опустить в кипящую воду. Потом сразу в ледяную воду на минуту, чтобы сохранить все вкусовые свойства. Шкурку убрать, порезать плоды. Мелко порубить чеснок, кубиками порезать лук и перец, из последнего заранее убираем сердцевину.
В кастрюле с толстым дном обжариваем лук на растительном масле, закидываем к нему болгарский перец и томаты, тушим. За минуту до готовности кидаем чеснок и рубленый базилик — ни в коем случае не сушеный, а свежий. Добавляем соль и сахар по вкусу, тушим еще пять минут. Получился готовый соус для шакшуки, его можно хранить в холодильник три дня и хоть каждое утро быстро готовить израильский завтрак.
В сковороду перекладываем часть соуса, подогреваем его (если он из холодильника) кидаем яйца — два или больше. Когда яйца запеклись, снимаем с огня, выкладываем все на тарелку. Украшаем базиликом. Есть лучше с хлебом, в идеале с горячей чиабатта, макая корку в жидкий желток
Томатный рататуй
Рецепт предоставил повар Александр Кокорин
Ингредиенты:
- помидоры — 200 г
- кабачок — 70 г
- баклажан — 70 г
- перец болгарский — 70 г
- лук красный — 50 г
- картофель молодой — 2 м шт.
Ингредиенты для соуса:
- томаты без кожи, пробитые блендером — 200 г
- лук репчатый — 30 г
- чеснок — 10 г
- базилик — 5 г
- орегано — 5 г
Обжариваем лук, добавляем чеснок, спустя пару минут отправляем в сковороду пробитые томаты, перемешиваем. Когда соус загустеет, добавляем специи. Пару минут и снимаем с огня.
Соусом поливаем овощи в форме, все вместе запекаем 15 минут в духовке, нагретой до 200 градусов.
Консервация томатов по-итальянски
Рецепт предоставил Луиджи Подди, владелец пиццерии «Подди-пицца»
Ингредиенты:
- томаты — 2 кг
- базилик — 10 зеленых листиков
В первую очередь, нужно помыть и простерилизовать банки. Лучше всего использовать сливовидные томаты, но подойдут и другие сорта. Они должны быть твердыми, зрелыми и без пятен.
Помыть помидоры и крестиком разрезать кожуру. Довести до кипения воду в большой кастрюле. Поместить помидоры в кипящую воду на 1-2 минуты. Слить воду или достать томаты из воды шумовкой и откинуть на дуршлаг, чтобы сбежала лишняя жидкость. Охладить помидоры до комнатной температуры, снять с них кожицу. Помещаем томаты в банки, раздавливая их деревянной ложкой. Наполнить банки помидорами так, чтобы полностью вышел воздух. В каждую банку добавить по листику мытого базилика. Закрыть плотно крышками и поместить банки во вместительную кастрюлю.
Обернуть банки кухонными полотенцами, в том числе и сверху, чтобы банки не соприкасались друг с другом.
Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Варить в течение 30 минут, чтобы образовался вакуум и томаты долго хранились.
Оставить банки остывать в воде. Затем вытереть банки насухо и проверить, что они все целые.
Хранить в темном прохладном месте. В таком виде банки хранятся больше года.
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