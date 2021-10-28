Как работают челябинские театры и кино в каникулы

Рассказываем, какие культурные мероприятия остались в афише и где не нужен QR-код

С 30 октября по 7 ноября в Челябинской области ввели нерабочие дни. Мы узнали, как в предстоящую неделю работают театры и другие культурные площадки и куда можно прийти без QR-кода, а где придется позаботиться о вакцинации. Продают ровно половину билетов: заполняемость зала не может превышать 50 процентов.



Театр оперы и балета имени М. И. Глинки

Всю неделю с 1 по 7 ноября постановок не будет. 30 октября пройдет последний спектакль месяца «Князь Игорь». Работу театр начнет с 10 ноября балетом «Баядерка». Для посещения Театра оперы и балета совершеннолетние зрители должны предъявить QR-код.





Фото: Театр Оперы и балета, опера "Богема"



Театр драмы имени Наума Орлова

Драмтеатр работает в штатном режиме даже в «ковидные» каникулы. Афиша не изменилась. Спектакли проходят как на большой, так и на малой сцене. На входе требуют QR-код, без него для зрителей открыты только спектакли сцены «Галёрка» и театральные экскурсии, где меньше сотни человек.

Молодежный театр

Челябинский Молодежный Театр продолжает свою работу, спектакли идут по расписанию. В большой зал допускают только зрители с QR-кодом, а вот спектакли малой сцены доступны для всех желающих, там меньше ста мест. Ограничения не распространяются на молодежь до 18 лет, им код показывать не нужно.

Камерный театр

Камерный не останавливает свою работу. Когда было принято решение об отмене фестиваля «Камерата» (он пройдет онлайн), в афишу вернули собственные спектакли. Причем, всем зрителям придется предъявить QR-код.





Фото: Камерный театр, "Как мы хоронили Иосифа Сталина"



Челябинский театр кукол и Театр «Манекен»

«Манекен» и Театр кукол работают в штатном режиме, в том числе с 30 по 7 ноября. Но на взрослые и семейные спектакли в зал пускают только 99 зрителей, при этом код показывать не нужно. На детские постановки ограничение по зрителям не действует, поэтому родители и прочие взрослые смогут прийти только с QR-кодом.

Mini-театр

Маленький частный театр дает спектакли и в нерабочую неделю. QR-код для посещения mini-театра не нужен, в зале меньше сотни мест.

Кинотеатр имени А. С. Пушкина и «Знамя»

Камерные кинотеатры продолжают работать, как обычно, но продают не более 99 билетов. В зале можно выбрать любое место, кроме первых двух рядов. Как только будут проданы 99 билетов, продажа закрывается. В итоге незанятыми в зале всегда остается минимум 61 место. QR-код не нужен.



Большие кинотеатры

Челябинские «КиноМАКСы», «Синемапарк» и «Мягкие кинотеатры» продолжают работать. Закрывать их с 30 октября по 7 ноября не планируется, но в кинотеатры с локацией в ТРК, можно попасть, только подтвердив вакцинацию на входе в комплекс.

Челябинская филармония

С 18 октября посещать концерты в филармонии можно только с QR-кодом. В каникулы все концерты филармонии пройдут по расписанию, например, 4 ноября в Зале органной и камерной музыки солисты филармонии сыграют саундтреки из кино, аниме и игр, а 7 ноября в филармонии пройдет классический «Час органной музыки», где органист Владимир Хомяков исполнит композиции Баха.

Концертные площадки

ДК Железнодорожников, «Галактика развлечений» и ДС «Юность» не отменяют концерты на период нерабочих дней, но попасть можно будет только с QR-кодом. Кроме того, по новым правилам, площадки не могут работать после 23:00. В челябинском Конгресс-холле концертов на ближайшую неделю не запланировано.

Музеи и выставочные пространства

Исторический музей Южного Урала работает в выходные дни, как обычно, но для посещения любой выставки потребуется QR-код: в эти дни музей станет площадкой фестиваля «Дебаркадер».

Челябинский музей изобразительных искусств также работает как обычно. Там, как и в остальных выставочных пространствах города, QR-код не нужен.





Фото: Челябинский музей изобразительных искусств



Почти все культурно-развлекательные площадки Челябинска не уходят на каникулы в первую неделю ноября. Но большинство мест невакцинированные граждане посетить не смогут.

В период карантинной недели также отменены все фестивали, а число зрителей в театрах и на концертах уменьшили до 50%.

Напомним, что для владельцев QR-кодов действует 50% скидка на покупку билетов в муниципальные и государственные учреждения культуры.

Где в Челябинске не нужны QR-коды, читайте в отдельном материале ИА. «Первое областное».