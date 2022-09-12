Как прошел книжный фестиваль «Челябинск читающий»

Из интересного — квиз про Наталью Краснову, пустая коробка для читателей Донбасса и мобильная библиотека на колесах

В Челябинске завершился фестиваль «Челябинск читающий». Ежегодно городские библиотеки открывают свои палатки на Кировке, чтобы познакомить горожан с новыми книгами местных авторов, развлечь необычными играми и литературными викторинами.

Погода в этом году подкачала: в центре города было сумрачно и примерно +12. Желающих побродить среди палаток и поучаствовать в мастер-классах было немного. Как и немного книг собралось в специальном ящике гуманитарной помощи жителям Донбасса. Парочка детективов, томик стихов и одна-единственная детская книжка. Организаторы акции говорят, что надеялись на большее. А рядом — палатка книжной ярмарки. Новинки нон-фикшена, детские прописи, классическая нетленка — в ассортименте есть почти все, что сейчас мелькает в обзорах.





С главной сцены доносятся вопросы квиза. Сначала нужно угадать, имя какого литературного классика пропущено в песне. Потом припомнить привычки и высказывания известных людей. Был там вопрос и про блогера Наталью Краснову, которая станет одним из хедлайнеров фестиваля «Рыжий фест», который состоится в Челябинске через две недели.

Отдельный столик и небольшой стенд был посвящен литературе про Аркаим. Заповедная земля не раз становилась предметом вдохновения для писателей и ученых. В рамках фестиваля презентовали даже макет исторического раскопа, который сделали специально для незрячих посетителей библиотеки общества слепых.





Особым вниманием пользовалась мобильная библиотека. В кузове грузовичка разместились книжные полки с новинками и шедеврами классиков. Такой грузовичок ездит по отдаленным селам области, чтобы жители глухих деревень тоже могли брать любимые книги для чтения и знакомиться с бестселлерами.





Литературные конкурсы прерывались на театральные этюды. На сцене с фрагментами самых популярных спектаклей выступил Театр кукол им. Вольховского. А потом артисты НХТ устроили экскурс в историю крепости Челябы.

А в финале фестиваля все желающие прогулялись по Кировке с экспресс-экскурсией от библиотеки им. Пушкина.

«Челябинский читающий» состоялся в шестнадцатый раз. Следующий раз книголюбы соберутся на «Рыжем фесте» (22.09—25.09), где помимо книжных презентаций пройдут лектории с известными авторами.