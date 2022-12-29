Как нейросеть видит Новый год в Челябинске

Зайчик на танке, Дед Мороз-хоккеист и запрещенные фейерверки в новогоднюю ночь

В интернете набирает популярность нейросеть MidJourney, которая умеет рисовать картинки по запросу в любых стилях. Мы спросили у искусственного интеллекта, как он видит Новый год в Челябинске, Деда Мороза со Снегурочкой и символ 2023 года — черного водяного зайца.







По версии нейросети, сам Челябинск на картинках темный, всегда ночной, с невысокими домиками, не очищенными от снега дорогами и тротуарами.





В Новый год елочные гирлянды освещают соседние улицы, а в небо бьют фейерверки. В реальности же в этом году запускать фейерверки горожанам настоятельно не рекомендовали.





Дед Мороз в Челябинске — это старичок-трудяга. Днем он, видимо, работает на водопроводной станции или где-то на трубопрокатном заводе.





Вечерами он играет в хоккей.





А после новогодних праздников и встреч с сотнями детишек мирно спит в кресле. Тут и внучка Снегурочка у его плеча пристроилась.





Внучка Деда Мороза после праздников тоже понурая. Она все еще нарядная, но, похоже, либо грустит, либо сильно устала от всей этой новогодней суеты.









Символ 2023 года — черный кролик — видится нейросети безумно милым. Он тоже хлопочет над подарками.





Стоило добавить к запросу «Черный водяной заяц, символ нового года» приписку «из Челябинска», как нейросеть сразу нарядила зайца в непробиваемый защитный костюм. Видимо, искусственный интеллект считает, что в Челябинске подобная экипировка очень пригодится. (В дополнение нам подкинули милых аниме-зайчиков).





Чтобы везде успеть, заяц эпично разъезжает на огромном красном танке. На такой машине легко проедешь даже там, где с дорогами совсем беда. Хоть транспорт и суровый, но в кабине, похоже, уютно: там светло и даже стоит елочка.

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