Как и где встретить китайский новый год в Челябинске

Празднования начнутся уже в четверг 8 февраля

Мультикультурный Челябинск в череде зимних праздников не остался в стороне от китайского Нового года и подготовил для жителей и гостей южноуральской столицы программу на выходные в китайском стиле. Рассказываем, где окунуться в атмосферу Поднебесной и почувствовать себя на настоящем китайском торжестве.

Пока весь мир празднует Новый год 1 января, китайцы каждый раз определяют для себя новую дату, и все потому, что традиционно отмечают праздник по лунному календарю — во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Так, празднование в Китае может приходиться на один из дней между 21 января и 21 февраля. В этот раз китайский Новый год выпал на 10 февраля.

В Китае это событие ежегодно отмечают с размахом: в течение пятнадцати дней по городам страны проходят праздничные шествия с салютами, фонарями, театрализованными представлениями и танцами дракона и льва. Особое значение китайцы уделяют праздничному меню, вкладывая в угощения сакральный смысл.

Самыми первыми в Челябинске встретят китайский Новый год в Южно-Уральском государственном университете, где состоится фестиваль китайской культуры. 8 февраля в 12:00 в актовом зале главного корпуса студентов и гостей вуза ждут необычные мастер-классы, посвященные удивительным искусствам Азии — каллиграфии и оригами. Затем праздничную программу продолжит концерт, подготовленный студентами из Китая. Зрителям продемонстрируют главные элементы восточной культуры — искусство писать иероглифы, традиционные песни и танцы. В администрации вуза заверили, что будут рады пригласить на праздник не только своих студентов, но и всех, кому интересно познакомиться с удивительным духом Китая.





Не отстают от своих коллег и в ЧелГУ — там для студентов, их друзей и родных на площадке факультета Евразии и Востока по адресу Ворошилова, 4а, проведут мастер-классы по изготовлению традиционного китайского узла и новогодних китайских благословений. Дополнят праздник вокальные и танцевальные номера, связанные с тематикой мероприятия, караоке с популярными китайскими и русскими песнями и викторина «Что ты знаешь о китайском Новом годе?».

А вот познакомиться с культурой не только «глазами», но и попробовать ее на вкус можно сразу в нескольких ресторанах Челябинска. В «Драконе» 9 февраля пройдет праздничный вечер с традиционными китайскими блюдами, в число которых по традиции должны обязательно входить рыба, птица и пельмени. Организаторы вечера отмечают, что в программе также предусмотрены призы и подарки от китайского Деда Мороза.

Ресторан «Максимилианс» устроит для челябинцев настоящий фестиваль китайской культуры в субботу. В программе — китайские фонарики, грозные самураи, величественные императрицы и сам символ Нового года — дракон. Праздничное застолье украсят традиционными танцами и представлениями, а также конкурсами и подарками.

В то же время в ресторане китайской кухни Gong пройдет выступление шоу-балета PANDORA. Представление в традиционных китайских костюмах с шествием фигуры дракона дополнит празднование Нового года со специально подготовленным меню. Гости вечера также смогут насладиться выступлением певцов, исполняющих песни на китайском языке.



Автор Евгения Старцева