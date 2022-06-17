Как достать соседей: режиссер Антон Маслов представил «Многоэтажку» в Челябинске

Каким получился фильм о драме в обыкновенном подъезде обыкновенного дома. Осторожно, спойлеры

В Челябинске стартовал кинофорум «100 киношников Урала», в рамках которого состоялась местная премьера драмы «Многоэтажка». Это первый полнометражный фильм Антона Маслова, еще и созданный специально для видеосервиса START. Режиссер из Златоуста ранее снимал сериалы («Вампиры средней полосы» из последних), короткометражки и рекламу.





Челябинская премьера прошла в кинотеатре «Знамя». Кроме Антона на встрече присутствовала актриса Дарья Щербакова, исполнительница роли пропавшей Киры. Зал заполнился участниками киноинтенсива и просто любителями кино — вход на «Многоэтажку» был свободным.





Если не смотрели, то вот вам сюжет коротко: пожарный Калашников (Денис Никифоров, он же Артем Колчин из «Боя с тенью») недавно развелся и живет один. По выходным к нему приезжает Кира, дочь-старшеклассница. Они варят пельмени, болтают о том о сем — вот и весь досуг. Вдруг один из вечеров идет не по плану. Кира звонит в домофон, а до квартиры не доходит. Крутой дядька отправляется искать дочь: камеры подтверждают, что девочка из подъезда не выходила. Выход на крышу запечатан, а значит, Кира у кого-то из соседей. Но кто из них готов открыть дверь среди ночи?

«„Многоэтажка“ — это вообще про нас с вами, кто мы сейчас. Про соседей, про взаимоотношения между людьми. А история о пропавшей девочке — коммерческая упаковка, чтобы смотреть было интереснее. Я родился и вырос в Златоусте, все соседи знают друг друга. И вот тогда такой истории просто не могло случиться. А сейчас чем выше многоэтажки, тем дальше друг от друга люди, даже не здороваются», — комментирует режиссер Антон Маслов.

На экране по очереди появляются соседи, собачки, крутые тачки и Татьяна Догилева с коронной фразой «Не бывает хороших людей, бывают недоизученные». Зал хохочет, а я спрашиваю режиссера, правда ли, что хороший фильм без комедийных вставок не сделать, даже если это триллер.





«Без юмора нельзя подходить ни к одному фильму. Всегда в армагеддоне должен быть момент, когда смешно, когда выдохнут, главный герой отшутится. Если юмора нет, то персонажи становятся плоскими, слишком пафосно и грустно. Мы десятки дней на съемочной площадке переживали историю о потере ребенка. Без юмора это невозможно вывезти», — делится Антон Маслов.

События на экране начинают раскручиваться: камера ловко следует за Калашниковым с этажа на этаж, выхватывая эмоции, важные для общей картинки детали. При этом герои практически не покидают подъезд, трутся у стен, выбивают двери, выглядывают с балконов.



Кадр из фильма. Главный герой поджигает мусоропровод.

«Многоэтажка» снималась на четырех площадках. Пожар «организовали» в выселенном доме. И по признанию съемочной группы, это было особенное чувство — оказаться в квартирах, где еще недавно жили самые разные люди. И смотреть, какие вещи они вдруг почему-то оставили. Некоторые сцены отсняты в павильоне. Но большая часть — на лестничных клетках реальных домов.

«Их было два, только два реальных дома, с жильцами которых мы смогли договориться. Ведь чтобы съемки состоялись, более 90 процентов жильцов не просто должны подписать согласие, а хотя бы открыть нам дверь. Мы все эти эмоции от соседей „Многоэтажки“ пережили, пока искали места для съемок. Хотелось красивый дом, конечно. И мы сунулись в многоэтажку ФСБ и наконец договорились», — Антон Маслов тяжело вздыхает и поправляет очки.

«Взятки приходилось давать?» — выкрикивает кто-то из зала. Режиссер улыбается и качает головой: ну какие взятки, обычная плата за использование квартиры в съемках.





15 квартир в Челябинске или кино?

Бюджет «Многоэтажки» нельзя назвать большим. Но не бюджет в фильмах главное, уверен режиссер. Можно иметь крутого оператора (тут поклон Сергею Комарову, показавшему «Многоэтажку» изнутри) и мастера цветокоррекции, а можно снимать на смартфон или одну простенькую камеру. Можно потратить 75 миллионов рублей на непонятный фильм или купить 15 квартир в Челябинске. Если режиссер в самом начале пути, то про дорогие фильмы вообще лучше не думать.

«Главное — это идея. Посмотрите, что сейчас смотрят подростки на Youtube — там всякая ерунда, снята кое-как, зато с идеей. И это заходит. Режиссерам, особенно начинающим, не нужно тягаться в бюджетах, нужно предложить крутую идею. Еще лучше — локальную крутую идею. Ведь никто не расскажет лучше про Челябинск, чем человек из Челябинска. Недавно вышел симпатичный сериал «ЮЗЗЗ». Среднебюджетный, очень интересный, в котором с большой любовью рассказывают про Ростов. Я посмотрел три серии, мне понравилось», — дает рекомендацию Антон.

«Многоэтажку» частично финансировало министерство культуры РФ. Авторы фильма прошли питчинг — представление сюжета худсовету. И в Минкульте выдали денег на продакшен, так фильм удалось закончить и выпустить.

— Как, расскажите, как вам удалось убедить весь Минкульт в том, что этот сюжет заслуживает поддержки? — восклицает одна из зрительниц.

— Ну подождите, а вам сюжет показался интересным? — удивляется Антон Маслов.

— Очень, но я-то нормальный человек, а там чиновники. — И зал взрывается хохотом.





Фильм шел, народ шептался про соседей, которые один в один («Да серьезно, у меня старшая по дому одевается так же»), про людей малахольных и придурковатых, ведомых другими («Да серьезно, а своих мозгов нет?!»). А финал и вовсе вызвал массу вопросов. Тут, внимание, спойлеры!

Почему такой хороший Ваня — педофил? А что с Калашниковым? А почему так много «окон» и оставленных линий, будет продолжение? — сыпалось из зала.

«У каждого героя должен быть какой-то изъян. Или конфликт. Характер человека раскрывается только в конфликте, иначе он плоский. Да и кто сказал, что Ваня — хороший? Знаете, деление на плохих и хороших персонажей закончилось с эпохой мюзиклов. А у нас люди, разные, настоящие», — парирует режиссер.



Постер к фильму «Многоэтажка»

Чем все закончится

Чем закончится «Многоэтажка», это вы сами смотрите. И не пропустите сцену после титров, она там есть.



А мы спросили у Антона Маслова, что ждет киноиндустрию в ближайшем будущем.

«Давайте думать, что все будет хорошо. Главное, на мой взгляд, сейчас — поддерживать кинотеатры. Кино, большое и малое, хорошее, разное — его будут снимать. Но где мы потом будем все это показывать? Время неспокойное, большие мейджоры не торопятся выпускать хиты в прокат — переживают из-за сборов. А в итоге кинотеатры на грани закрытия. Надеюсь, эта ситуация как-то разрешится с государственной поддержкой. А дальше — я думаю, что мы будем смотреть просто разное кино. Например, азиатское. Я смотрю „Дорогу в тысячу ли“, например», — добавляет режиссер.

Показ закончился, обсуждение фильма затянулось на полтора часа. В финале к гостю вечера потянулись друзья, знакомые, сокурсники. Поздравляли с проектом, с премьерой, с успехом, отмечали отдельные сцены и искали прототипы. «Признавайся, ты снимал про наш пятый микрорайон в Златоусте!» — хмыкнул кто-то, и режиссерская группа покинула «Знамя».