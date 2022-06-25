Как Челябинск отметил Сабантуй впервые после двух лет перерыва

В парке Гагарина прошли соревнования по борьбе Корэш и выступления национальных коллективов

Сегодня Челябинск отметил Сабантуй — праздник, символизирующий национальное единство региона. Подробнее о колоритных гостях, соревнованиях и азиатской кухне — в фоторепортаже корреспондента «Первого областного» информагентства.





Сабантуй, который в Челябинской области провели впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, собрал много зрителей. У сцены возле фонтана «Ниагара» люди выстраивались в несколько рядов.





После выступлений народных коллективов со сцены челябинцев поздравили почетные гости, в числе которых был председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, представители делегации Татарстана, Башкортостана и Узбекистана.

«Сабантуй, который сегодня празднуется на российской земле, подчеркивает, насколько тюркские народы и русские люди открыты друг другу. Испокон веков мы жили дружно и сейчас понимаем, что эти взаимоотношения были выстроены правильно», — сказал Генеральный консул Узбекистана Абдусалом Хатамов.

На всей территории парка Гагарина развернулись палатки с сувенирами, одеждой и национальной едой. За футболку с символикой Сабантуя просили около тысячу рублей, за открытки — 100. Плов прямо из казана обходился гостям праздника в 250-300 рублей, шаурма — в 200.









Многие мужчины собрались у летней эстрады. Там проводились состязания по традиционной тюркской борьбе Корэш. Правила такие: борцы стоят лицом друг к другу, согнувшись и обхватив друг друга кушаками за поясницу, руки строго за спинами соперников. Кто смог повалить противника — победил.





Те, кому по душе творчество, приняли участие в мастер-классе по изготовлению национальных сувениров. Сделанные сувениры челябинцы забрали с собой на память.

Телеканал ОТВ стал генеральным информационным партнером челябинского Сабантуя.

Напомним, завтра, 26 июня, в 11:00 стартует первый фестиваль национального творчества «Увильдинский Сабантуй — 2022». Мероприятие в поселке Увильды посетят гости из-за рубежа, генеральные консулы и представители дипломатических миссий.