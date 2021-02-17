К 210-летию Ференца Листа Театр оперы и балета устроит мультимедийный Steinway-концерт

С челябинским оркестром впервые выступит заслуженный артист России пианист Валерий Шкарупа

Музыкант-виртуоз гастролировал в Китае, Германии и Италии, сотрудничал с великими дирижерами — Вероникой Дударовой, Сергеем Скрипкой и Юрием Кочневым. Выступал Валерий Шкарупа и в столице Южного Урала: давал концерты в Челябинской филармонии. 13 марта насладиться игрой пианиста можно в Театре оперы и балета.

В программу мероприятия ко дню рождения Ференца Листа включили его лучшие музыкальные произведения: симфоническую поэму «Прелюды» и Венгерскую рапсодию № 2. Во втором отделении зрители услышат концерт № 2 для фортепиано –— солирует Валерий Шкарупа.

Концерт будут транслировать на больших светодиодных экранах, установленных в зале: зрители во всех подробностях рассмотрят игру музыкантов и их эмоции.

Мультимедийные концерты в театре проводят с 2019 года: тогда в учреждении появился рояль премиум-класса фирмы Steinway & Sons — инструмент ручной работы с идеальным звучанием. За последние несколько лет шедевры классической музыки с челябинским оркестром исполняли немецкий дирижер Дмитрий Юровский и лауреаты международных конкурсов — пианисты Дмитрий Шишкин, Константин Емельянов и Татьяна Черничка.