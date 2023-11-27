Известных южноуральцев наградят премией «Светлое прошлое»

XX церемония вручения пройдет на сцене Театра оперы и балета им. Глинки

23 января на сцене Театра оперы и балета им. Глинки состоится XX церемония вручения народной премии «Светлое прошлое». Каждый год знаменитым южноуральцам вручают статуэтку Кентавра с цветком в груди работы скульптора Эрнста Неизвестного.



Награда положена знаменитостям, которые уже не живут на Южном Урале. Ее вручают в знак признания за достижения в экономике, культуре, общественной деятельности, науке и спорте.

Премию организует фонд Олега Митяева при поддержке губернатора Челябинской области.

«Каждый лауреат премии — яркий пример того, как талант, упорство и трудолюбие помогают добиваться самых смелых жизненных целей. И благодаря проекту „Светлое прошлое“ таких примеров у подрастающего поколения становится все больше»,— говорит о «Светлом прошлом» губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кандидатов на награждение выдвигают народным голосованием, а лауреатов выбирает конкурсная комиссия. В 2023 году статуэтку «Кентавр с цветком в груди» получат девять номинантов:

Наталья Благих (Челябинск) — актриса театра и кино. Народная артистка России. Лауреат премии «Золотая маска». Родилась в Челябинске.

Наталья Заварзина (Челябинск) — оперная певица, сопрано. Профессор, заведующая кафедрой сольного пения ЮУРГИИ им. П. И. Чайковского. Народная артистка РФ.

Софья Конух (Челябинск) — спортсменка, ватерполистка. Директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионатов Европы, серебряный призер Кубка мира, победительница Мировой лиги, обладательница Кубка европейских чемпионов.

Елена Омельченко (Челябинск) — доктор социологических наук, профессор, директор Центра молодежных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ.

Сергей Осяйкин (Магнитогорск) — летчик, гвардии подполковник. Заслуженный военный летчик РФ. Ранее — заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», ведущий группы.

Дмитрий Петелин (Кустанай) — космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса». Инженер-конструктор авиационной техники. Учился в Челябинске.

Константин Рубинский (Челябинск) — поэт, драматург, педагог, культурный деятель. Имя Рубинского занесено в Золотую книгу «Новые имена планеты: XX век — XXI веку».

Николай Севастьянов (Челябинск) — заслуженный конструктор РФ. Советник генерального директора «Роскосмоса». Член Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики им. Циолковского, Международной академии технологических наук, Международной общественной академии связи.

Дмитрий Шишкин (Челябинск) — пианист. Многократный лауреат международных конкурсов. Сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижерами России и мира.

Премия вручается лауреатам только лично. Поэтому кроме лауреатов этого года на сцену за статуэткой выйдет путешественник и писатель Федор Конюхов. Награду «Светлое прошлое» он получил еще в 2020 году.

Ведущими церемонии станут народная артистка России, актриса театра им. Е. Вахтангова Марина Есипенко и народный артист России Олег Митяев.