Известных южноуральцев наградили премией «Светлое прошлое» в Челябинске

Лауреатам вручили памятные статуэтки «Кентавр с цветком в груди»

В Челябинске состоялась XX юбилейная церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое». По итогам 2023 года ее лауреатами стали девять знаменитых земляков, проживающих сейчас за пределами Южного Урала. Премия — это знак признания обществом их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Сегодня необычная премия, потому что совпали несколько значимых дат: это 90-летие региона и 20-летие самой премии, она — уникальна, ни в каком другом регионе такого нет. Мы отмечаем земляков за вклад в жизнь всей страны. Но эти люди помнят, они корнями здесь, на Южном Урале. Кто-то родился, кто-то учился, кто-то начал трудовой путь. И мы помним их. Я рад и счастлив, что такая замечательная традиция существует в нашем регионе. Конечно, хочу поздравить сегодняшних лауреатов. Они, действительно, горячо любят наш регион, и мы гордимся, что у нас есть такие замечательные земляки»,— приветствовал собравшихся глава региона.

Статуэтку работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного «Кентавр с цветком в груди» сегодня получили актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Благих, оперная певица Наталья Заварзина, ватерполистка, директор департамента физической культуры и спорта ХМАО — Югры Софья Конух, социолог, одна из 30 самых влиятельных российских экономистов и социологов 2000–2010 гг. Елена Омельченко, заслуженный летчик России, гвардии подполковник Сергей Осяйкин, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Дмитрий Петелин, поэт и драматург Константин Рубинский, пианист Дмитрий Шишкин и советник гендиректора Госкорпорации «Роскосмос» Николай Севатьянов.

Отметим, что к 20‑летнему юбилею народной премии «Светлое прошлое» в Челябинске издали книгу. Весь тираж раздадут по музеям и библиотекам Южного Урала.

Фоторепортаж с премии смотрите на нашем сайте.