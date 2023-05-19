Издательство «Край РА» примет участие во Всероссийской книжной ярмарке на Красной площади

Свою книгу об Аркаиме для детей представит челябинский археолог Елена Куприянова

«Мы специализируемся на краеведческой литературе и на учебных пособиях для школьников, рассказывающих об истории родного края. В этом году из новинок: две книги историка Владимира Боже — „Разгром“ о расправе с церковью в первые годы советской власти и „Малый театр. 11 военных месяцев на Урале“. Мы выпустили серию раскрасок для детей: „По Челябинску с карандашами“ и аналогичные по Троицку, Чебаркулю, Златоусту...»

— рассказал Владимир Змиенко.