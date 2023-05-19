Челябинское издательство «Край РА», единственное из местных, приглашено для участия во Всероссийском книжном фестивале-ярмарке, который проходит с 2 по 4 июня в Москве, на Красной площади.
Как рассказал Первому областному информационному агентству владелец издательства Владимир Змиенко, в этом году «Край РА» представит на ярмарке несколько книг по истории Южного Урала, а также новый сборник челябинского музыканта Гарри Ананасова.
«Мы специализируемся на краеведческой литературе и на учебных пособиях для школьников, рассказывающих об истории родного края. В этом году из новинок: две книги историка Владимира Боже — „Разгром“ о расправе с церковью в первые годы советской власти и „Малый театр. 11 военных месяцев на Урале“. Мы выпустили серию раскрасок для детей: „По Челябинску с карандашами“ и аналогичные по Троицку, Чебаркулю, Златоусту...»— рассказал Владимир Змиенко.
Одна из главных новинок 2023 года — интерактивная книжка-раскраска «Платье цвета солнца. Однажды в древнем Аркаиме», написанная историком, руководителем Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Еленой Куприяновой. «Сказка для младшей дочери» — так автор обозначила жанр книги. История основана на археологических исследованиях и написана специально, чтобы познакомить маленьких читателей с бытом и жизнью древних людей в бронзовом веке на Южном Урале.
Издательство «Край РА» известно тем, что регулярно переиздает серию школьных учебников по краеведению «Моя малая родина», выпускает атласы и книги для чтения, ежегодные литературно-краеведческие сборники, а недавно выпустило книгу «Челябинск для детей» на нескольких языках, в том числе на китайском и на иврите.
Вместе с делегацией на книжную ярмарку в Москву в июне отправится и челябинский рок-музыкант Гарри Ананасов с концертом-презентацией своей книги «Саундтрек длиною в жизнь».
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