Из жизни ушла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Она играла в «Соборе Парижской Богоматери» и «Фанфан-тюльпан»

16 января скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Ей было 95 лет. Джина играла Эсмеральду в «Соборе Парижской Богоматери» Жана Деланнуа и Аделину Ла Франшиз в «Фанфан-тюльпан» Кристиана-Жака. Об этом сообщает газета La Repubblica.



Джина Лоллобриджида – обладательница двух «Золотых глобусов» за лучшую женскую роль. Последней актерской работой Джины была роль Габи во французской комедии XXL 1997 года с Жераром Депардье.

За свою карьеру Джина Лоллобриджида сыграла в 62 фильмах и один раз выступила в роли режиссера: в 1972 году она выпустила документальный короткометражный фильм о Фиделе Кастро Ritratto di Fidel.