В Челябинске с вечера идет снег, поэтому сразу три городских катка переносят время первого сеанса на вечер: 

— каток в парке Гагарина ждет гостей с 17:00;

— каток в городском саду имени Пушкина начнет работать с 18:00;

— и самый модный каток в парке Терешковой откроется в 18:00.

Напомним, что на катке в парке Гагарина с пятницы по воскресенье проходят музыкальные вечеринки. 