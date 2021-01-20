В Челябинске с вечера идет снег, поэтому сразу три городских катка переносят время первого сеанса на вечер:
— каток в парке Гагарина ждет гостей с 17:00;
— каток в городском саду имени Пушкина начнет работать с 18:00;
— и самый модный каток в парке Терешковой откроется в 18:00.
Напомним, что на катке в парке Гагарина с пятницы по воскресенье проходят музыкальные вечеринки.
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