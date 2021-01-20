Из-за снегопада челябинские катки... нет, не закрывают, но переносят время сеансов

Три главных катка города сегодня начнут работать позже. Рассказываем подробно, какие и во сколько

В Челябинске с вечера идет снег, поэтому сразу три городских катка переносят время первого сеанса на вечер:



— каток в парке Гагарина ждет гостей с 17:00;



— каток в городском саду имени Пушкина начнет работать с 18:00;



— и самый модный каток в парке Терешковой откроется в 18:00.



Напомним, что на катке в парке Гагарина с пятницы по воскресенье проходят музыкальные вечеринки.

