Из челябинской галереи современного искусства украли экспонат

Лица грабителей успела снять камера видеонаблюдения

В челябинской галерее «Паркер» совершили кражу. Пропал один из экспонатов выставки «Тайны Азии». Речь идет о фотоработе форматом A3 с изображением монахов.



Воры попали в объектив камеры видеонаблюдения: оказалось, экспонат унесли девушка и парень во время монтажа выставки.



«У нас много фото- и видеоматериалов с камер наблюдения. Молодые люди были посетителями ТРК „Куба“, где находится наша галерея. Фотография напечатана на бумаге высокого качества, стоимость экспоната — 2500 рублей. Мы надеемся, что фотографию вернут»,

— сообщила директор галереи Весталия Паркер ИА «Первое областное».

Лица воров зафиксировала камера видеонаблюдения в ТРК

Другой вариант снимка с монахами можно увидеть в фотозоне ТРК «Куба» на втором этаже. Украденная фоторабота, как и другие экспонаты выставки, была предназначена для продажи.