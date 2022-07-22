Из Челябинска привезут 600 килограммов камней на фестиваль «Пламя Аркаима»

Гостей фестиваля организаторы обещают научить делать кремневое оружие

Челябинск предоставит VI фестивалю исторической реконструкции «Пламя Аркаима» 600 килограммов каменных плит и кремневые отщепы весом 50—70 килограммов, сообщает пресс-служба заповедника «Аркаим». Их используют как материал для работы трех площадок тематического квеста «Ткань времени».



Участники познакомятся с ремеслом бронзового века. Гости изучат наскальную живопись и сделают рисунок углем, мелом или специальным средством из порошка и жира. Выточить кремневое оружие из отщепа научат представители Миасского краеведческого музея и Свердловского областного краеведческого музея.

«В квесте будут задействованы 50 мастеров, которые помогут участникам сделать атрибуты бронзового века. Все поделки гости заберут с собой на память. Работа мастерских гарантирует безопасность, принять участие могут и дети, и взрослые», — комментирует пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук.

Напомним, фестиваль «Пламя Аркаима» пройдет на территории заповедника 30 и 31 июля. Организатором выступили содружество заповедника «Аркаим» и команда «Археос» при поддержке министерства культуры Челябинской области и Фонда президентских грантов.

Квест будет проходить 30 июля с 11 до 18 часов по предварительной регистрации. С подробной афишей фестиваля можно ознакомиться на сайте заповедника.

Автор: Ирина Цыганова