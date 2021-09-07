Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев высмеяли логотип Дня города Челябинска

Несмотря на шквал критики, менять символику мэрия отказалась

Ведущие шоу «Вечерний Ургант» высмеяли логотип Челябинска, подготовленный ко Дню города. В этом году Челябинск празднует 285-й день рождения, что отражено в логотипе. Но многие челябинцы увидели в цифрах совсем другой смысл и эмблему раскритиковали. Несмотря на это мэрия сообщила, что не намерена менять символику. Ответ администрации города стал причиной, по которой Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев решили обсудить логотип в эфире юмористического телешоу.



«Мэрия Челябинска не поменяет логотип к 285-летию города, несмотря на критику жителей. Некоторые на логотипе увидели слово „соси“, даже не знаю почему. В администрации, кстати, на критику ответили фразой „У кого что болит, тот о том и говорит“», — отметил Иван Ургант.

Впрочем, Дмитрий Хрусталев заявил, что видит в логотипе совсем другой смысл: вместо цифры 285 он читает цифру 2851.

«Правильно, потому что Челябинск старше Карфагена, Александрии и Рима! Все же помнят знаменитую челябинскую волчицу, у которой Рем и Ромул сосали грудь. Так вот! Все есть в логотипе», — парировал Иван Ургант.

Отметим, что после критики логотипа управление архитектуры Челябинска предложило всем челябинцам принять участие в создании уникального, альтернативного логотипа города. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте chel-slovo.ru и отправить написанное от руки слово «Челябинск». При помощи искусственного интеллекта все присланные варианты объединят в одно изображение. Логотип презентуют 11 сентября.

Несколько присланных вариантов главный архитектор города Павел Крутолапов уже показал в своих соцсетях.



