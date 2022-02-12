Иван Абрамов: «Я окружил себя смехом, потому что мне страшно в тишине»

Известный комик рассказал о своем психоаналитике, об отношении к Петросяну и о том, почему жена — лучший креативный директор

11 февраля в Челябинске известный стендап-комик Иван Абрамов встретился с ребятами инклюзивного молодежного клуба «Наше место». Встреча прошла буквально за пару часов перед сольным концертом в Центре Международной Торговли. Артист вышел к собравшимся в медицинской маске, уселся на край сцены и предложил задавать абсолютно любые вопросы — обещал не обижаться.



И понеслось. Ответы Ивана приводим ниже: получилась импровизированная пресс-конференция в стиле стендап.

Как ты пришел в КВН?

Через школу. Мы выиграли соревнования в Одинцовском районе. Потому что мы скачали все шутки «Уральских пельменей» и показали их на сцене. Мы не знали, что это должно быть стыдно. И когда уже в институте нам предъявили за краденные шутки, мы спросили: а у вас откуда шутки? — Мы сами пишем. — А, поэтому у вас не смешно.

Конечно, начали писать уже сами. Я понял, какой это кайф — показывать на сцене то, что придумал сам.

Любишь Александра Васильевича?

Мы все с особым пиететом относимся к Александру Васильевичу. Когда были подходы к нему, взаимодействовали на выступлениях, понимали, что с нами — легенда. Но когда я после КВНа посмотрел на все это не ванильными глазами, отстраненными... Мне стало неловко от некоторых своих старых выступлений. Не могу на себя смотреть, это все теперь воспринимаю как заискивание. Я отец двоих дочерей, мне есть кого любить, кроме Александра Васильевича.

Стало известно, что Александр Масляков не будет вести игру КВН 17 февраля, вместо него будет Дмитрий Нагиев. Как к нему относишься?

Очень хорошо. Он настоящий профессионал. Когда мы готовили «СТЭМ со звездой» в КВН, он нас заколебал репетировать. У некоторых команд звезды не приезжали на репетиции, опаздывали, приезжали в день игры. Но Нагиев нас не оставлял в покое. Звонил и говорил: «Ребята, сегодня обязательно встречаемся, но сегодня всего три часа на репетиции». Ну епрст... Это, конечно, круто. Ещё разрешил нам называть себя Наг.

У нас есть команда КВН «Свои в доску», где играют ребята из клуба «Наше место». Как считаешь, могут инклюзивные люди попасть в высшую лигу?

Слушай, у каждой команды есть шанс. Сейчас же все идут в стендап, в КВНе никого не осталось. Если играете смешно, прям смешно... тогда все. Не играй в КВН, там плохо.

Чего сложнее всего было достичь в жизни?

Поступить в МГИМО. Я с ума сошел. Год занимался с репетиторами по английскому и математике. И в момент поступления у меня произошло что-то странное, как будто какой-то инсульт на ногах. Когда я шел на последний экзамен для поступления, я выключился... А когда включился, обнаружил, что сижу в аудитории с листочком, даже уже что-то написал.

Когда я увидел в списке поступивших себя — с меня будто двести килограммов сошло. По сравнению с поступлением в институт все остальное было уже не так тяжело. В итоге я получил диплом специалиста по коммерции и маркетингу со знанием двух иностранных языков.

Не было желания работать по специальности?

Отец планировал, что я буду работать бухгалтером в его компании. Но не могу представить, что я встаю в семь утра и еду на электричке заниматься бухучетом. От одной мысли у меня температура подскочит до 39,9. Сидеть в одном кабинете с женщинами, которые едят конфеты с алкогольными начинками, и делать вид, что я шел к этому всю жизнь... Нет, это не для меня.

У тебя бывает мандраж? Как с ним справляешься, есть какие-то фишки?

Мандраж правда есть, начинается за полчаса до выступления... Проблемы с ЖКТ. Работаю с психоаналитиком два года, но с этим он мне пока не помог. Это тоже проблема, у меня гиперответственность.

В детстве, когда я просыпал первый урок, папа говорил мне: «Давай-давай, быстро, собирайся и иди». И важно было успеть в школу вовремя, несмотря ни на что, чтобы не подвести отца. И тут, когда я выхожу на сцену, я чувствую ту же гиперответственность. Опять нужно не подвести условного отца, который сидит в зале и оценивает, как этот дебил выступит сегодня. Это дополнительный стресс.

Фишек для того, чтобы успокоиться, нет. Пью воду разве что. Нужно какое-то механическое действие, чтобы прийти в себя.

Какие у тебя эмоции от телеграм-канала «Круги на полях»?

(«Круги на полях» — это телеграм-канал, где известные комики общаются между собой с помощью видеоответов. Иван Абрамов тоже участвует в проекте — Ред.)

Отличные, а давайте прямо сейчас выйдем туда? Вчера в «Кругах на полях» выложил, что мы не можем найти туалет на трассе Магнитогорск-Челябинск... Заехали на две заправки, и нигде нет. На третьей была будка на улице, открываем её — а там собака... И мне в Инстаграме подписчики из Челябинской области написали ответ: «Будете проезжать село Уйское, там есть гостиница и более или менее нормальный туалет...».

В прошлом году на тебя обрушился шквал хейта из-за интервью, негатив затронул и твою жену. Как справлялся с этим?

( Иван заявил, что если его жена не похудеет через год после родов, его отношение к ней изменится — Ред.)

О, в канун 8 марта на ТНТ выйдет большой монолог на эту тему. Если вкратце, это был интересный опыт. Ситуация мне помогла, я перестал пытаться нравиться всем. Понял, что невозможно тужиться всю жизнь, ты себя предаешь. Что случилось, то случилось. Как поняли, так поняли. Моя совесть чиста перед близкими людьми. А те, кто захотел разочароваться во мне, разочаровались — я тут ничего не сделаю.

Как справлялись? Время помогает. И опять же психоаналитик, который построил себе уже замок из моих проблем.

Как ты понял, что надо идти к психоаналитику?

Стало тяжело жить с самим собой, оставаться с собой наедине. Ложишься спать и три часа не можешь заснуть. По нескольку раз в день представляешь смерть своих детей... Зачем это делать? У меня хорошая работа, хорошая семья, есть все что нужно, почему при этом я хочу идти по пути страдания? Психоаналитик это смог понять и объяснить. Через разговоры, без медикаментов.

Сначала сеансы шли тяжело, мне было страшно от того, что я узнавал про себя. Что на самом деле я стал комиком, окружил себя смехом, потому что мне страшно оставаться в тишине. Я вырос не в бедной семье, но в опасном районе, где за тишиной скрывается что-то плохое. Если тихо — значит, на кого-то напали. И теперь если я слышу смех — я в безопасности. А тишина — это опасность, угроза мне, что я не понравился людям. Гитара, синтезатор — отвлекающий маневр на сцене. Попытка понравиться людям, чтобы они на меня не напали.

Это все интересно. Как-то психоаналитик спросил: «Почему вы в свои 35 говорите „папа“? А не отец? Вам что, семь лет? Почему говорите „мама“? А не мать?» Мне кажется, потому что отец — грубо звучит. Мне возражают — если ты взрослый, а он не стоит рядом — он отец. До сих пор пытаюсь это осознать.

Как создавался сольник «Большой ребенок»? Он восхитительный, смешной и трогательный, спасибо за него.

Зайти на YouTube нужно было с чем-то особенным, с чем-то хорошим. Это выступление посвятил маме.

Мама ушла из жизни на глазах отца, когда мне было 14 лет. Это был шок, который я прятал в себе, ни с кем не делился. Даже жена обижалась, потому что только на второй год отношений я рассказал, что произошло. Потом уже понял: я держу в себе, потому что мне нравится страдать, находиться в скорби. Это ненормально. Нужно было выговориться. И с помощью концерта я сделал часть выдоха.

Какого это — работать с женой? Она сейчас твой креативный директор.

Это прекрасно. Она мой союзник, моя константа. Часто со мной ездит, иногда не ездит. Эля больше всех заинтересована в том, чтобы мои деньги приходили в дом. Не в её интересах меня обмануть. Даже если она себе больше положит, чем мне, в любом случае наши дети не проиграют. Поэтому никогда не смогу сказать, что мой директор меня кинул. Меня кинул, но моих дочерей нет.

Как удается разделять работу и личную жизнь? Например, завтракаешь с женой, нужно поговорить о детях, но она: «Так, Ваня, у тебя завтра концерт, все готово». И перешли на рабочие темы.

Как-то проще все. Мы с ней 14 лет вместе, не нужно все искусственно разграничивать. Она все грамотно понимает. Вчера в Магнитогорске была ситуация. Из-за коронавирусных ограничений мы не имеет права фотографироваться с людьми. Но охранники профукали этот момент, после концерта люди побежали ко мне сделать фото. После я обсуждаю с ней: «Эля, почему это произошло?» И она как директор мне отвечает: «Возьму на вооружение, в следующий раз это не повторится». И уже вечером в отеле я говорю с ней не как с провинившемся директором, а как со своей женой.

Трудно ли тебе соврать жене?

В детстве я врал дай Бог. Если бы пошел в политику, не затерялся бы. Я так могу врать... Но меня часто наказывали за вранье. В детском саду я был полненьким, и со мной никто не дружил. И как-то придумал план. Во время сончаса я украл у девочек резиночки и спрятал в настольную игру. Зачем? Я представлял, что начнется кипиш, я найду резиночки и стану героем. И все будут со мной дружить.

Когда начался кипиш, воспитатель сказала всем их искать. Тогда я сказал: «Даже не знаю, с чего начать. Может быть, в этой старой, пыльной настольной игре?» Открываю, достаю резиночку. Думал, сейчас буду все лавры собирать. Но воспитатель все поняла, отлупила меня при всех, и зеленкой на лбу написала: «Я врун». И поставила в угол, где кактус. Естественно, кактус я сломал к чертям собачьим. А зеленку со лба вытер занавеской, чтобы и занавеску она сама стирала.

Как относишься к Евгению Петросяну? Смотришь «Вокруг смеха»?

Нет, не смотрю. Но могу посоветовать кое-что другое — помните Александра Ширвиндта? Вместе с сыном Мишей, Фёдором Добронравовым и Леонидом Ярмольником снимают, как они вместе отмечают Новый год в гараже. Проект так и называется — «Гараж». В нем три выпуска. Они так тепло, круто и смешно рассуждают там: часовой выпуск смотрится на одном дыхании.

А Петросяна не смотрю, потому что не хочу. У каждого комика есть своя аудитория, я не его аудитория. Хотя на выступления Евгения Вагановича ходил три раза с семьей. И каждый раз мне было стыдно, что все смеются — а я не смеюсь. Поэтому я смеялся специально, и у меня болели щеки. Возможно, Петросян не будет смеяться над моими выступлениями. Отомстит.



