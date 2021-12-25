Итальянская «Травиата», пикантные сказки и сын Янковского — театральные премьеры, которые ждут челябинцев в 2022 году

Рассказываем о проектах Театра оперы и балета, Камерного театра и НХТ

Невероятные приключения итальянцев в России, неаполитанские сказки, русская классика в новом прочтении и несколько фестивалей — нас ждет нескучный театральный 2022 год.



Сын Зеллера — Янковского

В начале 2022 года Челябинский Камерный театр готовит премьеру спектакля по пьесе Флориана Зеллера «Сын». Работать над проектом будет Алексей Янковский, режиссер, который с 2007 года «дружит» с Камерным. В репертуаре театра были его прочтения «Чайки», пьесы по мотивам «Отцов и детей», ерофеевский роман «Москва-Петушки». Алексей Янковский очень ценит сотрудничество с Викторией Мещаниновой, главным режиссером театра и всеми «сокамерниками».



Вот так Алексей Янковский читал в Камерном экспериментальную пьесу «Витенька и другие» Юрия Владовского

«Я еду в Челябинск, потому что это давнее сотрудничество с прекрасной Викторией Николаевной Мещаниновой и есть прекрасные актеры. В постановке примут участие Пётр Артемьев, Никита Савиных, Мария Беляева, Татьяна Кучурина, Александр Сметанин, Виктория Бухарина. Обычно я ставлю спектакль один. Но тут я бы хотел, чтобы был художник и художник по свету. Поскольку мы ставим очень интересную пьесу талантливого драматурга, имеющую свои корни, уходящие к пьесе „Стеклянный зверинец“ Теннеси Уильямса. Пьеса „Сын“ — это продолжение „Стеклянного зверинца“, даже реплики те же!», — рассказывает Алексей Янковский.

Кроме того, к 9 мая Камерный театр подготовит премьеру спектакля, над которой работает режиссер Олег Хапов.В течение театрального сезона Виктория Мещанинова готовит спектакли по пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые» и по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Но подробности этих постановок пока не раскрываются.



Итальянцы в России и фестиваль балета

Челябинский театр оперы и балета им. Глинки в новом году сосредоточится на двух главных событиях. В июне на большой сцене состоится XIII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». И к открытию фестиваля челябинский театр готовит премьеру.



Черновики сценографических решений художника Дмитрия Чербаджи

Зрителей ждет легендарный балет Адольфа Адана «Корсар». Постановкой займется художественный руководитель по балету челябинского театра, народный артист России Юрий Клевцов. Художником выступит Дмитрий Чербаджи. Этот дуэт уже создавал для сцены театра прекрасные балеты «Пахита», «Баядерка», «Лебединое озеро». Кроме того, именно Чербаджи придумал новый раздвижной занавес, который повесили в театре им. Глинки в конце ноября 2021.





В сентябре Челябинский театр оперы и балета представит зрителям премьеру знаменитой оперы Джузеппе Верди «Травиата». Над спектаклем будет работать приглашенная из Италии команда постановщиков. Но к сожалению, это пока все подробности, которые известны.

Юбилейный «Человек театра» и неаполитанские сказки для взрослых

В Новом художественном театре продолжают работать с литературным наследием Леонида Леонова, подзабытого и недооцененного советского классика, часть книг которого была запрещена, а впоследствии реабилитирована. Буквально в ноябре в НХТ состоялась премьера леоновской «Метели», а теперь Евгений Гельфонд работает над постановкой по мотивам рассказа «Гибель Егорушки».

Рассказ про Егорушку — это история с крайнего русского Севера. Немного мистический, философский и христианский сказ (да не покажется вам странным такое сочетание эпитетов) о поморах, русских мужиках смутного времени, монахах, быте сурового холодного края, смерти и духовном возрождении.

«Это будет дуэтный спектакль двух ведущих актрис театра, Ксении Бойко и Наталии Шолоховой. Возможно, к премьере случаятся какие-то изменения. Но пока по плану, это действие сколдуют две актрисы»,— уточняет Майя Давыдова.

Кстати, текст Леонова уже «попробовали». В прошлом пандемийном году актрисы прочитали рассказ у костра. Получилось очень атмосферно, завораживающе.



Посмотреть на актрис и послушать причудливый, медитативный говор можно вот тут

Еще одна знаковая и необычная премьера НХТ в 2022 году — «Сказка сказок» для взрослых. У спектакля очень необычна литературная основа — сборник неаполитанского писателя Джамбаттиста Базиле. В XVII веке Базиле первым собрал народные сказки, записал сюжеты, которые рассказываются в домах при свете лучины и в трактирах, на ярмарочных площадях и темной ночью. И, конечно, именно из сборника «Пентамерон или Сказка сказок» черпали идеи Шарль Перро и братья Гримм. Только у итальянца сказки были «коренные», грубоватые, без авторской и тем более детской адаптации. Поэтому спектакль НХТ предназначен для взрослой аудитории.

Книжку Базиле перевели на русский язык совсем недавно, так что эти исторические сказки пока мало кому известны. Конечно, вы без труда угадаете напевы «Золушки» или «Кота в сапогах», но непередаваемый неаполитанский колорит (а книжка была написана на одном из народных диалектов) придает историям некоторую пикантность.

Главное событие 2022 года в НХТ — юбилейный фестиваль «CHELоВЕК Театра». Программа театрального форума пока не раскрывается, но на юбилейном фесте презентуют спектакли и проекты давних друзей театра и совсем новые постановки. Фестиваль стартует 25 февраля и совсем скоро мы расскажем вам подробности.

К лету или даже к старту нового театрального сезона в НХТ готовят еще три премьеры. Это будет летняя детская сказка, детективный спектакль Риммы Щукиной и «Женитьба» в видении Евгения Гельфонда. Все подробности пока держат в секрете. Читайте также о премьерах 2022 года в других театрах Челябинска.