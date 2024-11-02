Историю кавалерист-девицы представили в Челябинском театре оперы и балета

Премьера нового сезона — балет-водевиль «Гусарская баллада»

Во Всемирный день балета челябинский театр представил премьеру «Гусарской баллады» Тихона Хренникова. Хореографами выступили заслуженные артисты России Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц, сообщает пресс-служба театра.

Главная героиня — прототип Надежды Дуровой, а сам спектакль — вариация известного советского фильма. Только для челябинцев приготовили сразу несколько сюрпризов, театр теней, уникальные песни, которые впервые прозвучат на сцене, и, конечно, грохот гусарского орудия.





В спектакле задействовано более 75 артистов балета, оперы и хора. В пяти партиях зрители увидят солистов оперной труппы, включая роль фельдмаршала Кутузова. Вокалистам придется не только петь, но и участвовать в хореографических сценах.

Первая русская женщина-офицер на протяжении 60 лет коротко стригла волосы, носила мужское платье и представлялась Александром. Кавалерист-девица участвовала в заграничных походах, Отечественной войне 1812 года и даже была награждена Георгиевским крестом за спасение раненого офицера в Гутштадте. В спектакле челябинского театра этот образ воплощают Виктория Дедюлькина и Юлия Хрусталева.





Сценографию балета о войне 1812 года разработал действительный член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи. Сложные гусарские костюмы выполнены с исторической точностью. Спектакль подарит зрителям массу интересных художественных решений: театр теней, видеопроекция, военный реквизит. Атмосферу поддержат многочисленные сабли, гильзы, стреляющие ружья и палящие пушки.

Балет можно увидеть в конце месяца — 27 и 28 ноября, а затем 23 января.