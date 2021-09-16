История одной Лаборатории зрителя

﻿Как блогер, несостоявшийся монтировщик сцены, год проживший на диванчике у Коляды, создал в Челябинске один из лучших в России театральных проектов

«Лаборатория зрителя», созданная три года назад в Челябинском Молодежном театре, стала уникальным опытом и для публики, и для деятелей искусства. Зрителей с улицы впервые допустили к театральной кухне. Открыли для них служебный вход, провели по внутренним коридорам мимо гримерок и цехов, познакомили с современными драматургами, художниками, режиссерами, композиторами и разрешили говорить, что думаешь. Отношения города с театром изменились принципиально и навсегда.

История оказалась заразительной: челябинский опыт стал методическим материалом для молодежных (и не молодежных) театров страны, которые понимают, что модель «зритель-касса-билет-спектакль-аплодисменты» непоправимо устарела. Мы поговорили с человеком, который все это придумал и в союзе с главным режиссером Молодежного театра Иваном Миневцевым осуществил.

Спойлер для молодых читателей: лучше всего в жизни получается то, за что никто не платит денег.

Спойлер для театральных и всех остальных творческих деятелей: принцип «А давайте, почему бы нет?» работает эффективнее любого другого.





Блогер Korolevich

У Никиты Плеханова в жизни все складывалось хорошо. Он был ведущим юристом в финансовой компании, жил в Тюмени, отлично зарабатывал, максимально отлынивал от работы, ездил по фестивалям и вел театральный блог. Под ником korolevich он писал в Livejournal все, что думает о премьерах, не стесняясь и не выбирая выражений. Ну и что, что он не профессионал и ни разу не театральный критик. На то и живой журнал.

«Я высказывался достаточно свободно и субъективно. Меня читали, и я наделал в свое время много шума. Если спектакль был г***но, то я писал именно этими словами. За один из постов Тюменский драмтеатр намеревался подать на меня в суд. А театр „Ангажемент“ на более жесткий текст отреагировал наоборот — позвали меня знакомится, пить чай и говорят: „О, давай сотрудничать!“ Они увидели неравнодушного живого зрителя. Вот так ребята круто развернули мою судьбу», — вспоминает Никита Плеханов.

Он был, конечно, одержимый, сумасшедший. Смотрел по сто, а то и сто пятьдесят спектаклей в год, в разных городах страны, тратил на поездки все деньги и все отпуска. Рассказывает, что только две-три постановки из этих ста производили шоковый эффект. Видимо, знающие люди это называют катарсисом:

«Когда после спектакля ты сидишь и ревешь в углу зала, не в силах встать, когда тебя трясет, и ты испытываешь что-то, чему не знаешь названия... Все. Как только это случилось, ты будешь искать, искать и искать такого же градуса эмоции и потрясение», — так описывает Никита театральный вирус.

Педагог по шашкам и театру

Никита женился и в 2012 году переехал из Тюмени в Челябинск. Он сразу решил, что больше никакой юриспруденции. Надо наконец заниматься тем, что действительно любишь. Устроился работать педагогом-организатором в школу № 26 и открыл сразу несколько кружков: шахматы, шашки, компьютерный и, конечно, театральный. С финансовой точки зрения, это был шок: доход упал ровно в десять раз.

Мы фотографировали Никиту Плеханова в Малом зале Молодежного театра, в декорациях спектакля «Ван Гог. Автопортрет»



Со своими школьниками Плеханов пересмотрел абсолютно все спектакли городских театров, включая взрослый репертуар. К каждому спектаклю предметно готовились: читали пьесу, обсуждали, разыгрывали по ролям.

«Смотрели «Утюги» в Камерном, суперсложный спектакль для аудитории 18+. Подготовились, прожили все образы на репетиции, я рассказывал про драматурга Анну Яблонскую, дети были заворожены происходящим. Ходили в НХТ на «Мириам», сюжет которой заключается в том, что деревенскую бабу по очереди насилуют белые и красные бандиты... Мы посмотрели за год все, что могли. Это был для меня фантастический опыт», — рассказывает Никита.

Хоть монтировщиком, хоть мальчиком на побегушках

Через год Плеханов решил, что все. Он должен работать в театре. Хоть кем. Годился он тогда, несмотря на худосочность телосложения, разве что в монтировщики сцены. В монтировщики и пошел.

Прошел три собеседования в «Манекене». На каждом этапе удивлялись: «Э-э. Управляющий финансовой компании. Юрист. К нам — монтировщиком? Мы бедный муниципальный театр. У вас будет зарплата меньше 10 десяти тысяч рублей.» — «Ну и что, — отвечал педагог-организатор Плеханов. — У меня и в школе такая же была».

Мастер-класс хореографов Владислава Морозова и Елены Пришвицыной

«Пластическое погружение в "Трованты"» на Лаборатории зрителя в Молодежном театре



Никита вспоминает, как, принятый на работу в «Манекен», стоял в супермаркете и присматривался к самой дешевой еде, когда ему позвонила главный режиссер Челябинского драматического театра Марина Глуховская: «У меня есть для вас предложение. Когда сможете прийти?» — «Да прямо сейчас, — чуть не упал Плеханов. — Через пять минут смогу».

С Мариной Глуховской, ученицей Петра Фоменко и на тот момент самым провокационным молодым главным режиссером Челябинской драмы, Плеханов познакомился, когда брал у нее интервью после премьеры спектакля «Сколько длится любовь?». На Глуховскую произвел впечатление горячий и бескорыстный энтузиазм молодого блогера, она его запомнила.

Открытая репетиция спектакля «Идиот» на Лаборатории зрителя Молодёжного театра. На фото: Валерий Континентальский



Так в один день блогер-юрист-педагог-монтировщик сделал головокружительный карьерный прыжок и стал ассистентом главного режиссера крупнейшего драмтеатра региона. Даже не уточнив, какая у него будет зарплата.

В Челябинском драматическом театре Плеханов два года работал мальчиком на побегушках.

«Афиши, программки, стандартные рекламные материалы, соцсети. Я понимал, что это для меня невероятный аванс и огромный опыт. Я был на всех репетициях Глуховской и смотрел за фантастически интересным, самым интересным процессом в театре — процессом создания спектакля», — говорит Никита.

В эти же годы Плеханов придумал проект ПроТО (Прогрессивная Театральная Общественность). Идея была проста, как ЖЖ: ходить на спектакли бесплатно и писать, что хочешь. Это был личный опыт Никиты, который он масштабировал. О такой практике на уровне сообщества ему не было ничего известно. Не замороченный специальным образованием Плеханов по своему обыкновению подумал: ну а почему бы нет?

Актёрский мастер-класс Вячеслава Косарева на Лаборатории зрителя Молодежного театра



На удивление, все челябинские театры легко согласились бесплатно пропускать на спектакли некоторое количество активных зрителей. Проект запустился, что называется, с полпинка (с тех пор вырос и стал заметным в городе), но главное — он показал, какой огромный запрос на общение у театров и у зрителей, как важно одним — услышать, а другим — высказаться.

На диванчике у Коляды

Через два года Плеханов ушел вслед за Глуховской из драмтеатра и еще раз круто изменил свою жизнь: уехал в Екатеринбург, к Коляде. Это было суперпредложение: заместитель директора по продвижению Центра современной драматургии, зарплата — три копейки, жить прямо в театре. Конкретно — на диване в фойе. Никита собрал два чемодана и приехал жить в самый нищий и самый драйвовый театр современности.

— В чем фишка Коляда-театра? Там нет случайных людей. В любом государственном театре люди просто ходят на работу. У Коляды работают только те, кто влюблен в театр и жить не может в иной реальности. «Мы будем этим заниматься, потому что больше ничем заниматься не будем. Нам платят за это деньги? Серьезно? Класс!» — вот такая логика, — объясняет Никита.

В этом Центре современной драматургии абсолютно все были драматургами (кроме заведующей костюмерным цехом). Каждый. Монтировщик сцены Роман Козырчиков — драматург. Завлит — драматург. Администратор Маша Конторович — драматург. Звукорежиссер-осветитель Тая Сапурина — драматург. Такая коммуна драматургов, многие из которых сейчас становятся топовыми.

«Я могу приносить театру пользу, только когда мне самому это невероятно интересно, и я не могу не делать».

Это формула счастливого призвания.



Никита жил в фойе на диванчике. Ночью репетиции, в четыре часа утра ложишься спать, в девять встаешь, потому что открывается касса. Рекламный бюджет на продвижение Центра современной драматургии составлял примерно ноль рублей. Бесценный опыт для человека, ответственного за данное направление.

Когда нет денег, оказывается, очень легко выдумывать спецпроекты. Читки, драматургические марафоны, лаборатории, экскурсии, эскизы, что угодно по принципу «А давайте это сделаем?». А давайте! Даже не было вопроса, зачем нужны спецпроекты?

— Дня за два мы что-то придумываем, рисуем кисточкой афишу, вывешиваем и набираем полный зал народа. Или никто не приходит. Это нормально, это эксперимент. Ничего не теряем, потому что беднее становиться некуда. Так у меня сложились две зеркальные истории: в Челябинском театре драмы, где были огромные ресурсы, но я не знал, что с этим делать, настолько все монументально, и в Центре современной драматургии, где ресурсов нет, но такая фантастическая команда, которая не может не придумывать без остановки, — рассказывает Никита.

Лекция режиссёра Ивана Пачина о современной литературе для детей

на Лаборатории зрителя, посвящённой премьере «Как слониха упала с неба» по Кейт ДиКамилло



Год на диванчике у Коляды был бесценным. Если бы не экстремальный быт, не исключено, что Никита Плеханов там бы и остался: по электричеству, по энергетике с Коляда-проектами мало что сравнится и сейчас. За год стало понятно главное: лаборатория зрителя (хотя в таких терминах никто тогда не думал) не требует никаких средств в принципе.

«Все делается из воздуха и людей. Это опыт Коляды», — вывел чеканную формулу Никита.

Пыльный и пустой ТЮЗ

Никита вернулся в Челябинск, в Молодежный театр (тогда еще ТЮЗ), директором которого была тогда Алла Точилкина. Театр юного зрителя к тому времени стал покрываться зримым слоем пыли и зарастать условным мхом: на премьеру «Не было ни гроша, да вдруг алтын» через кассу было продано меньше двадцати билетов. ТЮЗ прочно сидел на игре организованного зрителя, распределяя места в зале по школам и не понимая, как привести в театр независимого человека.

Это легендарная фотография — труппа Театра юного зрителя во главе с главным режиссером Тенгизом Махарадзе (1980-е годы)



Одним из первых поворотных событий для ТЮЗа стала Ночь музеев 2016 года. Пять часов подряд со служебного входа, из-под лестницы, в театр запускали простой народ и проводили по всему закулисью. Вот такой простой волшебный ход. Условие для того, чтобы попасть, было такое: записаться и сделать репост новости. Этот принцип остался неизменным и действует сейчас на все события Лаборатории зрителя.

— На этом простом приеме наши соцсети начали невероятно развиваться и расти. В ТЮЗе была самая непопулярная группа во ВКонтакте, а год назад она стала самой массовой из всех театров области. Мы даже обогнали «Студию Манекен», что, как я полагал, было совершенно невозможно. Я не мог в это поверить, — рассказывает Никита Плеханов.

Главный по зрителям

Первое правило: лаборатория зрителей — принципиально бесплатная история. Второе: каждую премьеру должно сопровождать специальное событие. Лучше несколько.

Мастер-класс Любови Мочалиной «Энергия звука и жеста в методе Михаила Чехова» на Лаборатории зрителя Молодежного театра



«Что лучше работает: читки, открытые репетиции, мастер-классы, лекции, творческие встречи?» — спросят Никиту Плеханова через пару лет на Всероссийском семинаре по работе со зрителями Российского академического молодежного театра.

«Да все!» — коротко ответит Плеханов после своего первого доклада на такую высокую аудиторию.

В конце первого же сезона стало понятно, что проект состоялся: по количеству отзывов, по реакции зрителей, по росту сообщества и активности в соцсетях, по увеличению количества проданных билетов.

Читка пьесы «Бог ездит на велосипеде» Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной на Лаборатории зрителя Молодёжного театра



Иван Миневцев, когда раздумывал над предложением стать главным режиссером Молодежного театра, уже был знаком с деятельностью Плеханова, и это было одним из существенных аргументов, чтобы принять приглашение регионального Минкульта.

Фантастический план: специальное событие раз в две недели — Молодежный перевыполняет регулярно и намного, создавая огромное количество поводов прийти в театр. Лаборатория зрителей многократно окупается через кассу. Челябинск будто только этого и ждал — такой дал отклик.

Отметим особо, что сайт Молодежного театра — вполне столичного уровня, лучший из всех театральных порталов города: интуитивно понятный, дружелюбный, удобный. У театра есть брендбук, что вообще исключительный случай. И это тоже работа Плеханова, который убежден, что брендбук дает и ясную философию, и отстроенный дизайн, и точное понимание целей.

Молодежный театр — единственный в Челябинске, где наполнено, внятно и системно развивается роман со зрителем. Труд Никиты Плеханова «Спецпроекты к спектаклю. Методические рекомендации по организации зрительских проектов» теперь, с подачи РАМТ, изучают во всех молодежных театрах страны.





И все это случилось только потому, что однажды молодой человек полюбил театр.

Поэтому напоследок я задаю Никите свой любимый вопрос: «Зачем человек ходит в театр?» Ответ был таким:

«Самое абсурдное, что существует в мире — это театр. Одни люди сначала тратят кучу времени и сил, чтобы научиться изображать других людей, придуманных третьими, а четвертые приходят и смотрят на это. Это противоречит законам природы и здравому смыслу. Не включается ни один базовый инстинкт. Но именно так мы доказываем, что мы есть. Живая энергия, сиюминутность происходящего, настоящесть — вот в чем магия театра, я думаю».





Когда материал был готов к печати, стало известно, что Никита Плеханов принял предложение Челябинского театра кукол и стал заместителем директора по развитию.