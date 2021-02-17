Удивительная история раритетной катушки началась во времена Второй мировой. Тогда советский военный вывез из Германии несколько пленок Уолта Диснея 1937 года выпуска — в качестве трофея. Сложил их в чулане своего дома и через несколько лет переехал.
Заехавшие туда после Антимировы нашли ценное мультипликационное наследство: дедушка принес проектор и обустроил своеобразный домашний кинотеатр. В 1970-х семья засматривалась историями о мышонке и его друзьях — Минни Маус, корове Кларабель Кау и котятах.
Антимировы склеили несколько пленок в один многосерийный десятиминутный выпуск. Звуковой дорожки в нем нет, к тому же некоторые кадры пришлось вырезать — они сгорели из-за остановок проектора. Но общий сюжет и подтверждение оригинальности — перфорации с отметкой студии Диснея — остались.
Последние 15 лет катушка хранилась в гараже Игоря Антимирова. Благодаря темноте и влажности не пересохла и теперь станет ценным экспонатом. И хотя оригинал можно было выгодно продать, мужчина признается: как только он вспомнил про пленку, сразу решил передать ее Историческому музею.
Сейчас раритет готовят к поступлению в фонд: специалисты занесут сведения в музейную автоматизированную систему, опишут, как выглядит экспонат и из каких частей состоит, зафиксируют, что изображено на пленке, оценят стоимость.
Катушку будут выставлять на проектах, связанных с кино и фотографией. Мультфильмы с пленки оцифруют и выложат на сайте Исторического музея.