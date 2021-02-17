История одного экспоната: кинопленка 30-х годов с мультфильмами о Микки Маусе

Подарок в коллекцию Исторического музея Южного Урала передал челябинец Игорь Антимиров

Удивительная история раритетной катушки началась во времена Второй мировой. Тогда советский военный вывез из Германии несколько пленок Уолта Диснея 1937 года выпуска — в качестве трофея. Сложил их в чулане своего дома и через несколько лет переехал.

Заехавшие туда после Антимировы нашли ценное мультипликационное наследство: дедушка принес проектор и обустроил своеобразный домашний кинотеатр. В 1970-х семья засматривалась историями о мышонке и его друзьях — Минни Маус, корове Кларабель Кау и котятах.

Антимировы склеили несколько пленок в один многосерийный десятиминутный выпуск. Звуковой дорожки в нем нет, к тому же некоторые кадры пришлось вырезать — они сгорели из-за остановок проектора. Но общий сюжет и подтверждение оригинальности — перфорации с отметкой студии Диснея — остались.

Последние 15 лет катушка хранилась в гараже Игоря Антимирова. Благодаря темноте и влажности не пересохла и теперь станет ценным экспонатом. И хотя оригинал можно было выгодно продать, мужчина признается: как только он вспомнил про пленку, сразу решил передать ее Историческому музею.

Сейчас раритет готовят к поступлению в фонд: специалисты занесут сведения в музейную автоматизированную систему, опишут, как выглядит экспонат и из каких частей состоит, зафиксируют, что изображено на пленке, оценят стоимость.

Катушку будут выставлять на проектах, связанных с кино и фотографией. Мультфильмы с пленки оцифруют и выложат на сайте Исторического музея.