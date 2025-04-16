Истории уральской индустриализации посвятили документальный фильм

Проект «Горнозаводская горизонталь» представили в Общественной палате РФ

Состоялась премьера документалки «Наследники железных мезальянсов» о южноуральских промышленниках Твердышевых и Мясниковых. Фильм — одна из частей авторского проекта «Горнозаводская горизонталь», посвященного истории индустриализации Урала.

Железоделательная империя Твердышевых — Мясниковых сыграла не меньшую роль в жизни государства, чем предприятия Демидовых и Строгановых, но от купцов-основателей не осталось даже портретов. На производствах, которые стали преемниками железоделательной империи двух забытых уральцев, выпускали рельсы для Транссиба и холодильники, пушечные ядра и трамваи, а сегодня идет работа на космос и оборону.

Фильм, снятый режиссером Натальей Исаковой и оператором Никитой Исаковым, представляет собой философское эссе, исследующее величие уральских заводов, их связь с крупными городами, переплетение судеб дворянских и рабочих династий, а также использование передовых технологий в прошлом.

Режиссер-документалист Наталья Исакова рассказала, что картина — не просто исторические факты и реконструкция событий. Фильм — это попытка найти новые пути развития для уральских городов, сохранив их уникальное промышленное наследие. Команда проекта задается вопросом о будущем малых городов Урала, чья экономика в прошлом была тесно связана с промышленностью.

В цикл «Горнозаводская горизонталь» войдет еще несколько фильмов по теме и книга — сборник авторских материалов.