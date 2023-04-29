Исторический облик старинного здания банка восстановят в Челябинской области

Преобразить хотят строение, в котором располагается Троицкий краеведческий музей

В Троицке Челябинской области планируют воссоздать исторический облик выявленного объекта культурного наследия (ОКН) «Здание банка», расположенного на улице Ленина, 70. Проект поступил на согласование в комитет охраны ОКН Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, здание было построено купцом Осиповым в конце XIX века на месте первой городской больницы из красного кирпича. Со временем новые владельцы преобразили его: они окрасили здание в серый цвет, а архитектурные элементы выделили белым колером. Авторы проекта предлагают вернуть зданию его прежний исторический облик: расчистить стены фасадов и элементов внешнего декоративного убранства от краски, отремонтировать крышу, приямки и крыльцо, а также внутренние помещения и лепные детали. Также подразумевается переустройство инженерных сетей.

Как рассказали в комитете охраны ОКН региона, двухэтажное здание, занимающее угловое местоположение на пересечении улиц Ленина и Им. А. Климова, в конце XIX века было продано филиалу «Сибирского банка», который был основан в 1872 году. С начала 1990-х годов и по настоящее время там располагается Троицкий краеведческий музей.