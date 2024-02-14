Исторический музей Южного Урала приглашает отметить День метеорита

15 февраля исполняется 11 лет со дня его падения на Землю

В четверг, 15 февраля, в Историческом музее Южного Урала отпразднуют день рождения знаменитого метеорита «Челябинск», который упал на Землю в десятом часу утра 15 февраля 2013 года. Праздничная программа предусматривает увлекательные лекции, выступления коллективов, мастер-классы и многое другое, сообщили в пресс-службе музея.

Принимать посетителей будут уже с 9 часов утра. Ровно в 9:20 купол стеклянной витрины, где хранится метеорит, поднимется, и гости праздника смогут увидеть космическое тело воочию. Также гостям праздника покажут фрагмент научно-популярного фильма «Звездный камень», снятого в 2023 году по инициативе общественного деятеля и основателя Фонда 2020 Ирины Текслер.

Для взрослых гостей мероприятия подготовили тематическую экскурсию-лекцию о метеоритах, а для юных — мастер-класс по изготовлению художественной открытки и театрализованное занятие «Космический гость ищет друзей» с симпатичным инопланетянином Плутошей. Он познакомит ребят с космическим миром.

Также в программе концерт музыкальных коллективов и «космический» квиз для студентов челябинских вузов и колледжей с каверзными вопросами о космосе. Также будет работать зона виртуальной реальности с VR-очками.

И какой же день рождения без подарков? Для первых 100 посетителей, купивших билет на постоянную экспозицию 15 февраля, подготовили сувенирные пряники с логотипом «Метеориту 11 лет». А утренние посетители музея смогут осмотреть постоянную экспозицию бесплатно.