Исторический музей Южного Урала получил картины итальянского художника Руффо Казелли

Директор учреждения пообещал выставлять работы как можно чаще

Государственный исторический музей Южного Урала получил в дар шесть картин родоначальника нового направления в искусстве — кибернетического экзистенциализма — итальянского художника Руффо Казелли. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в пресс-службе музея.





«Подарок роскошный, мы будем выставлять эти картины как можно чаще, потому что это уникальные работы, способные украсить любую художественную выставку. Ведь в них есть все: прошлое и современность, философия и взгляд в будущее», — поделился директор Исторического музея Владимир Богдановский.

Помощник почетного консула Италии Наталья Бычкова поблагодарила музей за многолетнее сотрудничество и подчеркнула, что июньская выставка «За каждым фактом стоит тень» — первая выставка Руффо Казелли в России после его смерти (художник умер в 2020 году). Именно поэтому Историческому музею и решили подарить картины знаменитого автора.