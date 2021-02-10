Исторический музей Южного Урала исполнит желания горожан

Уникальная акция приурочена к дню падения челябинского метеорита

15 февраля в здании установят специальный ящик: в него гости опустят записки с желаниями, связанными с музеем и метеоритом. Можно, например, загадать потрогать болид. Самую оригинальную мечту сотрудники исполнят на следующий день.

Запланированы и тематические экскурсии «Космический странник», где каждому участнику подарят памятку искателей с инструкцией, как отличить настоящий метеорит от земных пород. Ну на всякий случай.

После экскурсии — погружение в виртуальную реальность: с помощью VR-очков желающие посмотрят на красоты космоса, солнечную систему, созвездия и падение метеорита.

В 17:30 челябинский болид и связанные с ним научные открытия обсудят челябинские физики, экологи, историки и философы. Председатель челябинского отделения Русского географического общества Сергей Захаров расскажет, как он вместе с коллегами исследовал биохимические следы космического тела и изучал его взаимодействие с экосистемой озера. Заведующая кафедрой «Отечественная и зарубежная история» ЮУрГУ Ольга Никонова отметила, что историкам в первую очередь интересен не сам метеорит, а реакция людей, их попытки объяснить неизвестное явление, придать ему некий особый смысл.

Отдельно на круглом столе разберут мифы и примеры народного творчества о метеорите. В музее рассказывают: некоторые россияне верят в мистические свойства космического объекта, приходят в музей и якобы заряжаются энергией. Про болид пишут стихи и частушки, рисуют картины, делают поделки и ставят пьесы.

«Любое масштабное, эксклюзивное явление, которое будоражит человека, сильно влияет и на научную деятельность, и на культуру», — пояснила заведующая отделом спецпроектов Государственного исторического музея Южного Урала Виталина Силина.

Трансляция круглого стола будет идти в группе музея во «ВКонтакте».