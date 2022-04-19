Новенькая летняя концертная и выставочная площадка Челябинска у стен Исторического музея открывается 29 апреля.
Сезон опен-эйров начнется с музыкального концерта группы «Глазов band» и саксофониста Александра Челгакова. Под навесом выставочной площадки поставят барабанную установку, а остальное место оставят для танцев. В программе вечера: рок и поп-хиты, историческая викторина и вечерние виды Челябинска.
Концерт состоится 29 апреля в 20:00, вход для гостей свободный.
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