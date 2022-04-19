Исторический музей Челябинска открывает сезон музыкальных вечеров на улице

Уже 29 апреля на площадке «Открытый мир» будут играть джаз и рок

Новенькая летняя концертная и выставочная площадка Челябинска у стен Исторического музея открывается 29 апреля.



Сезон опен-эйров начнется с музыкального концерта группы «Глазов band» и саксофониста Александра Челгакова. Под навесом выставочной площадки поставят барабанную установку, а остальное место оставят для танцев. В программе вечера: рок и поп-хиты, историческая викторина и вечерние виды Челябинска.



Концерт состоится 29 апреля в 20:00, вход для гостей свободный.

