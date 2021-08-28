Искусственный остров и станции метро с каслинским литьем: в Челябинске открылась выставка «Бумажная архитектура»

В Дома Архитектора выставили нереализованные проекты городских проектировщиков. И предложили гостям придумать новые

В Доме архитектора в Челябинске 27 августа открылась необычная выставка. В фойе выставлены планшеты с проектами зданий, которые так и остались рисунками. На графических набросках — 109 идей развития Челябинска. Там и общие городские планы, которые рисовали заезжие землемеры в XVIII веке, и утопические идеи нового центра города в первые годы после войны, дома культуры и здания сталинского ампира, мосты через Миасс и дворец бракосочетаний, публичная библиотека, станции метро и набережные. Какие-то проекты в разные годы заставляли город кипеть от эмоций, какие-то прошли мимо, а прочие и вовсе пылились в архивах десятки лет.

Часть изображений хранилась в Центре историко-культурного наследия Челябинска, материалы о городе XVIII века предоставил общественный фонд «Южный Урал». Несколько проектов извлекли из фондов Областного архива, в частности, работы архитектора Александрова. Известный «Уральский сувенир» или здания на площади Революции. Свои проекты Александров создавал в то время, когда в СССР началась борьба с архитектурными излишествами, в 1950-е.



Николай Антипин знал архитектора Александрова и хорошо знаком с его проектами

«Сложно представить, какие эмоции у него были, когда приходилось «срезать» у домов на проспекте Ленина или вот у главного корпуса ЮУрГУ красивые верхушки. Мало кто знает, что в конце 1980-ых Александров предложил проект здания краеведческого музея — там был такой пантеон с колоннами по периметру», — Николай Антипин, заместитель директора Государственного архива Челябинской области одним из первых пришел на выставку и увлеченно рассматривает планшеты.

Постепенно помещение заполняется людьми, среди гостей краевед Юрий Латышев, архитектор Кирилл Кугаевский, «челябинский урбанист» Лев Владов. За каждым из авторитетных спикеров ходят обычные посетители, ловят каждое слово, обрывки историй.



Кирилл Кугаевский поясняет квартальную застройку города

Появляется Гаяз Самигулов, председатель общественного фонда «Южный Урал». Он позже возьмет слово и расскажет всем присутствующим занимательную историю создания дореволюционного Челябинска, а пока охотно поясняет нам главную беду, которая преследует город с момента основания.

«Вот смотрите, проектный план Челябинска 1768 года. А вот почти такой же план, который 16 лет спустя подписал для исполнения граф Долгорукий. А дальше — схема города уже в XIX веке. И все эти документы составляли... землемеры, таксаторы. Архитекторы занимались столицами, Оренбургом, на провинциальный Челябинск не тратились. Профессионалы взялись за генплан Челябинска только в советское время. Неудивительно, что у них возникало желание все снести и отстроить заново», — Гаяз Самигулов тростью указывает на планшеты, размещенные немного дальше.



Вокруг ученого-краеведа собралась половина гостей выставки. Мини-лекция прекрасного Гаяза Самигулова была слышна из любого уголка зала.

Идея, про которую упомянул историк принадлежит архитекторам Баталову и Чернядьеву. Воспитанники ленинградской школы, они в 1947 году предложили пересмотреть Челябинск кардинально: снести здания вокруг центральной площади или вот Театра оперы и балета, например, и выстроить кварталы заново. Кстати, в их проектах берега Миасса соединены мостами ул. Кирова и ул. Цвиллинга. Между дорогами у реки обустроена набережная и лестницы к воде.

«В те годы не ценили купеческую, историческую застройку. Хотя бы потому, что для них это было не историей, а вчерашним днем. Это сегодня мы цепляемся за старинные дома, как за наследие. Если все проекты этой выставки сбылись, это был бы другой Челябинск. И тут не скажешь, лучше или хуже, просто другой», — добавляет задумчиво Гаяз Самигулов.

Зал оживляется, потому что в числе гостей появляется Ирина Текслер. Выставка бумажной архитектуры была организована при мощной поддержке Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. И первая леди Челябинска приехала лично посмотреть на знаковые в истории города проекты.





Вдоль планшетов Ирина Текслер идет в компании с Павлом Крутолаповым, главным архитектором города. Они останавливаются у набросков Публичной библиотеки и павильоном, который архитектор Мария Мочалова (главный архитектор проектов в челябинском «Горпроекте» с 1947 по 1956, прим. ред) предлагала разместить в парке Гагарина. Конструкция одновременно напоминает советский летний театр и мавзолей-памятник Ленину на Алом Поле.

— Как необычно, неузнаваемо выглядят многие здания в перспективе. О, а вот это что? — интересуется Ирина Текслер у главного архитектора.

— Это проект для парка Гагарина, летняя сцена, площадка для дискуссий, — Павел указывает на схему строения.

— Кстати, давайте уже что-то делать со сценой в парке, смотреть больно, а ведь там масса людей собирается!

— Мы ведь как раз обсуждаем концессию, — многозначительно тянет Павел Крутолапов.





Они переходят от проекта к проекту: некоторые идеи вызывают смех, некоторые восторг, а некоторые — горячие споры и обсуждения. Четыре станции метро с уникальным дизайном: «я уже сказала Алексею Леонидовичу, что эти станции нужно сделать произведениями искусства, точками притяжения, можно посвятить их четырем стихиям, например, или областной конкурс устроить» ©. Торговый городок, имитирующий европейскую улочку плотной застройки у ТРК «Фокус»: такая улочка теперь есть в проекте обустройства территории у аквапарка, который на Северо-Западе строит Олег Колесников. И даже остров!





«Вот этому проекту лет пять, — Павел Крутолапов подходит к последнему планшету выставки, — Он был создан в рамках конкурса, когда специалистам предлагалось проанализировать застройку Челябинска, выявить потенциалы. И у нас есть два гидротехнических обследования, проведенные в разные годы, но со схожим результатом, — архитектор ногтем стучит по центральной квадратной части Миасса, между мостами и берегами, — Расширение в центре города искусственное. И специалисты предлагают вернуть русло реки в прежние берега, выровнять ее, придать живости. А вот тут, — Павел ведет пальцем по реке вдоль ул. Братьев Кашириных, — сделать насыпную территорию под застройку».

— Главное, малоэтажную и красивую, чтобы не разрушала вид города, — Ирина Текслер категорична и удивлена одновременно.





В Доме архитектора становится душно и многие гости перемещаются на улицу, где под рябиной играет музыка и устроены места для творчества. Все желающие могли взять картонки со схематичными рисунками центра города и цветными маркерами дополнить реальность — предложить свой интересный проект. Кто-то нарисовал город-сад, один из коллег-журналистов — театр на Северо-Западе. Мы попытались изобразить музыкальный инструмент для ветра на берегу Миасса: знаете, когда несколько сотен труб сплетаются в причудливую фигуру, а ветер потом на этих трубах играет, как на органе. Ирина Текслер в центре города предложила сделать большой детский городок, сад с яблонями и вишнями и волейбольную площадку.





«Потрясающая выставка. Меня поразил проект, где мы можем сделать насыпную территорию в центре реки Миасс, использовать ее для торговых или жилых площадей, малоэтажную застройку. Очень интересно смотреть и на исторические проекты. Люди и тогда и сейчас хотят красивый город, доступную среду. А значит эти проекты могут реализоваться. Символично, что эта выставка открылась накануне юбилея нашего города. Мы видим, как меняется Челябинск, благодаря запросу горожан на комфортную среду. И я надеюсь, что таких точек соприкосновения будет еще много. Призываю всех челябинцев посетить выставку», — Ирина Текслер дорисовала свой проект и вручила его Павлу Крутолапову.



Поясняем: слева квадратное — волейбольная площадка, по центру листа — дети и грандиозная песочница, а круги — это деревья



Музыка на площадке пленэра становится громче. Уже в сумерках, путаясь в гирляндах и рябиновых ветках удается задать вопрос Павлу Крутолапову: бумажные проекты, это грустно?

«Это потрясающе и неизбежно. Неизбежно что они есть, Заха Хадид до 50 лет была бумажным архитектором. А потрясающе, что мы эти проекты сохранили. Подчеркну, что выставка на этой сотне проектов не заканчивается. Я обращаюсь ко всем: давайте создадим большой фонд идей талантливых людей, которые пытались и пытаются сделать Челябинск лучше», — последние слова доносятся уже из толпы, вечеринка по случаю открытия выставки «Бумажная архитектура» только набирала обороты.