Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации на Украине после фото с оливье

Модель выложила в соцсети снимок с подписью «Russianzz on Wednаday»

Популярную модель и уроженку Еманжелинска Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации на Украине. Девушка выложила в Instagram* stories фотографию салата оливье с подписью «Russianzz on Wednaday» (с англ. — «Русские в среду». Авторская орфография сохранена). За удвоенную Z хейтеры стали оскорблять модель, желать смерти и призывать рекламодателей больше никогда не сотрудничать с Ириной.







Модель удалила из профиля фотографию, но под другими постами пользователи продолжили писать оскорбления. Под последним опубликованным фото сейчас более 20 тысяч комментариев, и большая часть из них — негативные.

«Ты поддерживаешь терроризм! Пожалуйста, перестаньте работать с ней! Как бренды могут работать с человеком, который поддерживает убийство детей?»— пишет западный комментатор.

Отметим, на Западе оливье называют просто russian salad, то есть «русский салат».

С Ириной Шейк работают мировые бренды: парфюмерная компания Jean Paul Gaultier, производители одежды Burberry и Ivy Park и другие. Сама модель никак не комментирует произошедшее в социальных сетях.

*Сервис принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской.