Ирина Текслер впервые посетила театр «Манекен»

На сцене — постановка о жизни актрисы Марлен Дитрих

Сегодня, 21 ноября, театр «Манекен» в очередной раз порадовал зрителей постановкой «Марлен». Мероприятие посетила основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

Спектакль о сценическом взлете, жизни на высоте и внутреннем падении в конце жизни легендарной немецкой актрисы Марлен Дитрих пользуется большой популярностью у зрителей — в репертуаре он уже не первый год.

«Так как театр у нас синтетический (включает в себя разные жанры искусства — прим. ред.), нам было интересно попробовать, чтобы драматический артист танцевал и пел, но все это было в общих рамках соединено в одном спектакле. Такой подход зритель оценил — у нас почти никогда не остается лишних билетов», — поделился директор театра «Манекен» Александр Березин.





Ирина Текслер посетила театр «Манекен» впервые, выбрав в качестве ознакомительного спектакля именно постановку о Марлен Дитрих. Ирина Николаевна отметила, что ей было очень интересно увидеть на сцене биографию знаковой актрисы.

«Это блистательная актриса — ровесница двадцатого века. Одна из самых роскошных и запоминающихся героинь своего времени, поэтому интересно увидеть историю о ней на сцене», — прокомментировала Ирина Текслер свое отношение к немецкой актрисе.

Кроме спектакля, руководство «Манекена» подготовило для основательницы «Фонда 2020» небольшую ознакомительную экскурсию по зданию театра. Александр Березин, помимо прочего, показал кинотеатр для показа авторского, артхаусного кино. Это направление развивается в «Манекене» параллельно сценическим постановкам. Ирина Текслер отметила положительные изменения и подчеркнула значимость «Манекена» в становлении культурной жизни челябинцев.