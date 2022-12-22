Ирина Текслер сделала новогодние подарки юным челябинским музыкантам с инвалидностью

Общественный деятель встретилась с детьми в рамках акции «Снеговики-добряки»

Общественный деятель и основатель Фонда 2020 Ирина Текслер стала участником акции «Снеговики-добряки» и сделала подарки двум ребятам с инвалидностью: 13-летней Кире Хажиахметовой и 9-летнему Артему Осинцеву.



У Киры есть нарушения зрения, она почти ничего не видит, воспитывают ее Бабушка с Дедушкой. Девочка — певица и обладательница абсолютного слуха. Играет на фортепиано, умеет сама подбирать песни на синтезаторе.

Кира многократный лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов «Урал собирает друзей», «Искорки надежды» и «Музыка уральских композиторов». В своем новогоднем письме девочка просила смартфон, чтобы слушать музыку, общаться с друзьями и преподавателями.





Артем родился гораздо раньше, чем рождаются здоровые дети, и почти два месяца провел в реанимации. Ему пришлось делать несколько операций на голове, поэтому он практически не бывал дома: лежал в больнице и в реабилитационных центрах.

Мальчик занимается в музыкальной школе, получает награды за сольные выступления и в составе инклюзивного ансамбля «Ладушки». Артем мечтает и дальше заниматься музыкой и просит на новый год синтезатор.





Мечту ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, исполнила общественный деятель Ирина Текслер, она лично встретилась Кирой и Артемом, поздравила их с новогодними праздниками и вручила подарки: смартфон для Киры и синтезатор для Артема. Киру общественный деятель лично пригласила в Челябинскую филармонию на концерт пианиста Олега Аккуратова. Он, так же как и девочка, слеп с рождения.