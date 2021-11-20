Ирина Текслер посмотрела самый нецензурный спектакль Челябинска

Постановку «Лейтенант с острова Инишмор» показали в «Новом художественном театре»

Сегодня, 20 ноября, «Новый художественный театр» представил спектакль «Лейтенант с острова Инишмор». Мероприятие посетила основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

Постановку ирландского драматурга задумали в стиле панк-гиньоль — отрицании классического театра. Актеры для большей экспрессии используют нецензурную брань, кричат, ведут себя так, будто и вовсе не играют по сценарию. Вход при таких условиях, разумеется, строго «18+».

Ирина Текслер, посмотревшая спектакль, отметила, что поддерживает любое творческое самовыражение на сцене и похвалила руководителей театра за смелое решение ставить неоднозначную постановку.

«Сценическая площадка, наверное, для того и существует, чтобы выразить свое видение произведения. Я очень рада, что наш Челябинск такой продвинутый город, и “Новый художественный театр” рискует, ставит такие интересные постановки. Я, конечно, знаю, что здесь используется нецензурная лексика, но спектакль для лиц старше 18 лет, все пришедшие об этом тоже знают. Не думаю, что этого нужно избегать — это часть нашей жизни», — поделилась Ирина Текслер.





После просмотра ловишь себя на мысли: это было, как минимум, необычно. Остросоциальная, но при этом далеко не новая тема о внутреннем выгорании любых переворотов преподнесена без любых стеснений и вкупе со своеобразным юмором даже сцены, в которых идет речь о смерти, одновременно с жалостью, вызывают улыбку. Свобода актеров в выражении мыслей через мат и крики сначала обескураживает (немногие привыкли к такому в театре), но впоследствии подкупает своей искренностью и заставляет поверить в происходящее.